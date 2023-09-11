На открытие бренда вдохновило море: на ВЭФ дальневосточные предприниматели заявили о себе

Предприниматели представили одежду, свечи, украшения и многое другое. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в кинотеатре «Океан» минувшим днем прошла сессия «Растущие бренды». На мероприятии дальневосточные предприниматели поделились с жителями и гостями города своими достижениями, а также получили обратную связь от федеральных экспертов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Среди предпринимателей на сессии выступили представители восьми дальневосточных компаний, пять из них – из Приморья. Гендиректор владивостоксого бренда одежды AxeFeel Татьяна Аксенова рассказала, что вдохновило ее на создание вещей для купания:

«Мне всегда хотелось помогать людям, создавая что-то полезное. Я сама очень люблю море, поэтому мы стали выпускать удобные купальники и рашгарды для всей семьи».

Участники сессии подробно рассказали о своей продукции. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Создательница бренда «Пентакан» Ольга Трофимова представила продукцию своей компании, а именно – лечебную косметику.

«С 2016 года наша команда создает продукты, помогающие бороться с различными заболеваниями кожи. У нас много конкретных преимуществ. Одно из таких – безопасность нашего сырья, потому как наша косметика натуральная», – отметила женщина.

На мероприятии были представлены и другие творения дальневосточных предпринимателей, например, деревянные игрушки «Куби Дуби», устойчивая модная одежда «Береги», украшения из бетона Krugom. Beton.

В конце сессии глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что уровень представленных проектов высок и полезны не только жителям приморской столицы, но и всей России.

По словам главы Владивостока, дальневосточные проекты находятся на высоком уровне. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

«Это очень достойные бренды. Думаю, что каждого ждет светлое будущее. В свою очередь, мы готовы поддерживать представленные продукты», – добавил мэр.

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