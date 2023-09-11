В Приморье погибла 13-летняя девочка, упав с заброшенного комбикормового завода

Местные жители требуют снести здание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Заводской Артемовского городского округа произошла трагедия. Девочка 13 лет погибла, упав с большой высоты недостроенного здания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали жители. По их словам, это не первый раз, когда на территории комбикормового завода погибают дети. Местные добавили, что здание находится в частной собственности, владельца уже привлекали к административной ответственности за свободный доступ к помещению.

Из-за частых трагедий приморцы требуют, чтобы аварийное здание снесли.

Информацию о погибшей школьнице подтвердили корреспонденту «Комсомолки» в Следственном комитете. В ведомстве сообщили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что не первый раз с аварийных зданий в Приморье падают дети, но не всегда эти случаи оказываются смертельными. Например, весной в Лесозаводске 12-летняя девочка забралась в помещение на улице Будника. Видимо, она подошла близко к краю и сорвалась со второго этажа. Школьница выжила и попала в больницу, а на владельца недостроя завели уголовное дело.

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