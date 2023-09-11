Социологи определили, как изменился продовольственный рынок Дальнего Востока после прихода федеральных сетей

Цены на продовольствие на Дальнем Востоке заметно выше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЦСП «Платформа» в преддверии ВЭФ в рамках проекта «Лаборатория ритейла» провела исследование трендов продовольственного рынка Дальнего Востока в связи с приходом федеральных сетей.

Исследователи в августе 2023 года опросили 900 жителей Приморского и Хабаровского краев, а также взяли серию экспертных интервью региональных поставщиков продуктов питания и представителей местных органов власти.

Дело в том, что в марте 2023 года Х5 Group первой из федеральных ритейлеров вышла на рынок Приморского и Хабаровского краев, открыв магазины сети «Пятерочка» не только в дальневосточных административных центрах, но и в малых городах.

За полгода жители этих регионов и участники рынка успели оценить влияние нового игрока на ассортимент продукции, практики потребления, отношение ритейла с аграрным сектором, ценовую политику (а цены на продовольствие на Дальнем Востоке заметно выше, чем в среднем по России).

В целом приход новой сети вызывает позитивные или нейтральные реакции, хотя оценки потребителей и региональных экспертов могут отличаться. Кроме того, экспансия находится на ранней стадии, поэтому выводы носят предварительный и динамичный характер. 30% населения считают, что в их городе ситуация в сфере торговли продуктами улучшилась, 58% пока не видит изменений. Причем за пределами региональных столиц влияние возрастает (например, в Артеме 50% участников опроса положительно оценили перемены). В большей степени на новые сети ориентируются молодежь и молодые семьи – 43% в возрасте 18-24 года и 33% в возрасте 25-34 года.

Возможность предоставления скидок и проведения акций называют сильной стороной федеральной сети торговли 35% респондентов, а ценовую политику 31%, 26% оценили программу лояльности. Это подчеркивает особую социальную роль ритейла в нынешней социально-экономической ситуации.

Экспертные ожидания можно разделить на 4 категории: «оптимисты» видят плюсы в привнесении на рынок здоровой конкуренции; «алармисты» опасаются монополизации; «скептики» считают, что у сетей нет перспектив в дальнейшей экспансии из-за отсутствия выгодных свободных торговых площадей и развитости местного ритейла; «неопределившиеся» полагают, что пока невозможно оценить влияние нового игрока на рынок.

Для Дальнего Востока актуальны те же, что и в других регионах, долгосрочные тренды, которые привносит приход федеральных сетей:

– расширение товарных потоков. С одной стороны, в регион приходят внешние производители, что может восприниматься как угроза местному бизнесу. Но в то же время они получают инфраструктуру для расширения своих поставок, что уравновешивает ситуацию;

– влияние на ценовую политику (особенно заметно в небольших городах и селах). Крупные сети выравнивают наиболее заметные ценовые дисбалансы, вводят в практику систему скидок и акций. В частности, это приводит к появлению группы потребителей, которые начинают охоту за более дешевыми ценами, постоянно меняя траекторию своих закупок;\

– запуск социальных программ по поддержке незащищенных слоев населения. Наиболее известные направления – «Корзина доброты» (кооперация магазина и покупателя по доставке товаров нуждающимся), фудшеринг (бесплатная доставка продуктов с истекающим сроком годности) и другие;

– развитие онлайн торговли (слабо развитый, по сравнению с западной частью России) сегмент на Дальнем Востоке;

– стандартизация магазинов – провоцирование местной торговли на изменение сервиса, ассортимента, внешнего вида магазинов за счет появления нового стандарта.

Новые торговые сети могут вызывать и опасения как у жителей, так и участников рынка. Потребителей тревожат риски консолидации и повышения цен, производителей беспокоит угроза экспансии товаров из других регионов. Тем не менее крупные сети научились использовать фактор локального патриотизма и заметно расширили ассортимент местных товаров, а усилившаяся конкуренция, как правило, приводит к сдерживанию роста цен.

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