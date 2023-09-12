Один из крупнейших банков России заинтересован в сотрудничестве с Владивостоком

Владивосток заинтересован в тесном сотрудничестве с банком в разных направлениях. Фото: Администрация Владивостока

«Газпромбанк» и представители администрации Владивостока накануне, 11 сентября, обсудили потенциальное сотрудничество в сфере образования и профориентации молодежи. Встреча с делегацией банка прошла в рамках Восточного экономического форума, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Мы заинтересованы в партнерстве с банком, и у нас есть предложения по организации совместных проектов. Одно из ключевых для города направлений – развитие образования. Есть предложение организовать профильный класс с направлением от Газпромбанка. Это может быть физико-химический класс, в рамках которого могли бы преподавать дисциплины, ориентирующие трудоустройство выпускников непосредственно на газопромышленные направления», – цитирует пресс-служба администрации слова мэра Константина Шестакова.

Аналогичные проекты в России уже есть, и у Владивостока есть шансы и ресурсы перенять подобный опыт. Педагоги дальневосточной столицы, пояснил заместитель председателя правления «Газпромбанка» Алексей Белоус, могли бы пройти курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге – в «Газпром-школе». Стороны рассмотрят такую возможность.

Более того, Константин Шестаков предложил банку стать партнером в проведении городского праздника Дня знаний. В прошлом году праздничную площадку посетили более 30 тысяч жителей.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, администрация Владивостока и АО «Газпромбанк» в прошлом заключали соглашение о сотрудничестве. В 2021 году стороны подписали соглашение о ремонте пяти хоккейных коробок на территории городского округа. В прошлом году завершилась реконструкция последней.

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