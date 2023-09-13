ГК «DNS Девелопмент» ввела в эксплуатацию школу на 450 мест в ЖК «Формат»

Школа расположена в сердце нового строящегося микрорайона «Формат». Фото: предоставлено пресс-службой ГК «DNS Девелопмент».

Группа компаний «DNS Девелопмент» (резидент ТОР «Приморье» – ООО «ДНС Развитие») досрочно завершила строительство и оснащение школы на 450 мест в поселке Зима Южная Надеждинского района Приморского края.

Школа расположена в сердце нового строящегося микрорайона «Формат», рассчитанного на проживание более 4000 человек. Чтобы реализовать комплексный подход к строительству и созданию комфортной городской среды для новоселов, группа компаний «DNS Девелопмент» выступила с частной инициативой о строительстве муниципальных школы и детского сада. Объекты административно объединены в МБОУ «Образовательный центр «Формат», что позволит обеспечить преемственность программ дошкольного и школьного образования, плавный и комфортный переход детей из детского сада – в первый класс.

Детский сад на 240 мест сдали в июле, теперь сдана и школа – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию резиденту ТОР выдано Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ 30 августа 2023 года.

ГК «DNS Девелопмент» ввела в эксплуатацию школу ЖК «Формат». Фото: предоставлено пресс-службой ГК «DNS Девелопмент».

Это первые объекты образования в Приморском крае, которые созданы на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), и при этом – на площадке ТОР. Проект по строительству школы включен в государственную программу «Развитие образования» национального проекта «Образование».

«Мы инвестировали в проект по созданию школы 945,8 миллиона рублей. Строительство выполнили в рекордные сроки – всего за два года. Особое внимание уделили современным проектным решениям – перенимали опыт у лучших школ страны, чтобы создать для детей и педагогов по-настоящему современную и комфортную образовательную среду. Обеспечили серьезное оснащение школы высокотехнологичным оборудованием: в каждом классе – интерактивные доски, в кабинете биологии – интерактивный анатомический стол «Пирогов», который позволяет в 3D изучать физиологию человека. Цифровое оборудование есть в кабинетах физики и химии для проведения лабораторных работ, для изучения иностранных языков оборудованы лингафонные классы с компьютерами и наушниками», – рассказала директор департамента по вопросам государственно-частного партнерства ГК «DNS Девелопмент», директор ООО «ДНС Развитие» Виктория Ивачева.

Всего в школе предусмотрены 12 универсальных учебных классов и 6 специализированных кабинетов для изучения физики, химии и биологии, иностранных языков, информатики и технологии. Есть актовый зал с настоящей гримерной и артистической, для постановки школьных спектаклей. Библиотека с зоной коворкинга, образовательным пространством, которое способствует личному развитию учеников. Оборудован просторный спортивный зал, где ребята смогут реализовать себя в самых различных видах спорта, начиная с общей физической подготовки до скалолазания. Создан и оснащен медицинский блок.

Всего в школе предусмотрены 12 универсальных учебных классов и 6 специализированных кабинетов. Фото: предоставлено пресс-службой ГК «DNS Девелопмент».

На территории школы – большой стадион с футбольным полем и четырьмя беговыми дорожками, который подходит для проведения краевых соревнований. Оборудованы отдельные волейбольная и баскетбольная площадки, дорожка для прыжков в длину, спортивные площадки с тренажерами для детей разных возрастов, для самых маленьких и активных – веревочный городок.

На территории школы есть большой стадион с футбольным полем и беговыми дорожками. Фото: предоставлено пресс-службой ГК «DNS Девелопмент».

Обучение в школе будет организовано с 1 по 11 классы.

«Строительная и техническая готовность школы – обеспечены. Оборудование, инвентарь и мебель – на месте, в ближайшие два дня завершаем сборку и расстановку в последних учебных кабинетах. Сейчас идет процедура передачи объекта образования от нас как застройщика – в собственность администрации Надеждинского муниципального района для организации и начала общеобразовательной деятельности. Как инвестор мы останемся рядом – по условиям концессионных соглашений организуем в школе программу дополнительного платного образования – это и продленка, и интересные развивающие занятия, кружки и секции», – добавила Виктория Ивачева.

Школа в ЖК «Формат» оснащена современным оборудованием, в кабинете биологии установлен интерактивный анатомический стол «Пирогов». Фото: предоставлено пресс-службой ГК «DNS Девелопмент».

Отметим, что группа компаний «DNS Девелопмент» намерена продолжать реализовывать инвестиционные проекты в Приморье в рамках комплексного подхода к освоению территории. Так, в масштабном проекте «DNS Сити», строительство которого уже началось, планируется создание двух школ на 880 мест и двух детсадов на 525 мест на условиях ГЧП через механизм «Дальневосточной концессии». Трехстороннее соглашение о намерениях совместно реализовать проекты было подписано на VII Восточном экономическом форуме между инвестором, Министерством развития Дальнего Востока и Арктики и Правительством Приморского края.

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