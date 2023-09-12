Арсений Крепский раскрыл секрет привлечения туристов в Приморье

Во время ВЭФ-2023 прошла сессия, посвященная туризму. Фото: Мария КАЮРОВА

Как сделать въездной туризм выгодным для страны и увеличить привлекательность России в качестве туристического объекта, обсудили участники сессии ВЭФ «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности». В дискуссии приняли участие министр экономического развития России Максим Решетников, замминистра транспорта Дмитрий Боканов, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, заместитель генерального директора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко, руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский, представители туристической отрасли Мьянмы, Китая, Филиппин. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, эпидемия ковида благоприятно сказалась на развитии внутреннего туризма – россияне поехали отдыхать на отечественные курорты и отели. В 2022 году количество турпоездок жителей страны на 8% превысило доковидный уровень, по шести месяцам 2023 года рост составил 17%.

В целом, перед Минэкономразвития стоит амбициозная задача – к 2030 году в России должно совершаться не менее 140 миллионов туристических поездок в год, из них 65 миллионов новых.

КАК ДЕЛА С LEGO-ОТЕЛЯМИ

Для обеспечения этого в стране активно строятся новые отели. Уже сейчас работает программа поддержки строительства 28 тысяч новых номеров и модульных отелей, на согласование Минфина вынесено расширение этой программы еще на 10 миллиардов рублей. Кроме того, готовится еще одна программа поддержки строительства еще 20 тысяч номеров в отелях и гостиницах.

По словам Ильи Уманского, в 2019 году отрасль заработала 11 миллиардов долларов. Тем не менее платежный баланс международного туризма в России остается отрицательным – то есть российские туристы вывозят из страны больше денег, чем их ввозят иностранные граждане. Рост отрицательного сальдо сохраняется, несмотря на рост доходов и туристического потока. В 2019 году он составил минус 25,2 миллиарда долларов, а за 10 лет накопленное сальдо составило минус 264 миллиарда долларов.

Связано это с тем, что отрасль мало зарабатывает. Один иностранец тратил в России в 2019 году 318 долларов, при среднемировом значении 1370 долларов. С другой стороны, российские туристы очень много тратят во время зарубежных поездках. Так, к примеру, по тратам в магазинах беспошлинной торговли граждане России занимают третье место в мире после США и Китая.

ПРИВЛЕЧь НОВОГО ТУРИСТА

Выходом из этой ситуации является активное привлечение в Россию богатых иностранных туристов. Тем более, что есть кого привлекать. По данным банка Credit Suiss, в радиусе восьми часов от крупнейших транспортных центров нашей страны проживает 639 миллионов человек с чистыми годовыми активами больше 100 тысяч долларов.

Эксперты сошлись во мнении: нужно создавать качественные туристические продукты, упрощать визовые формальности и расширять безвизовое взаимодействие с другими странами, увеличить лимит ввозимых туристами денег, создать в туристических центрах зоны беспошлинной торговли и активнее продвигать Россию на международной арене в качестве привлекательной для туристов страны.

Фото: предоставлено «КП»

Для этого туристическому бизнесу нужна поддержка государства – как прямая финансовая, так и в виде создания особого режима налогообложения для предприятий туризма. Приморский край в этом вопросе остается в числе успешных.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОПЫТ

Глава регионального агентства по туризму Арсений Крепский рассказал местный рецепт привлечения туристов в Приморье. Как отметил спикер, помогли не только китайские туристы, но и корейские. Самая активная часть населения в соседней стране – это молодежь от 19 до 25 лет, поэтому решено было популяризовать Приморье через лидеров мнения этой группы населения – популярных певцов, блогеров и героев телешоу. Их начали звать на съемки клипов и телепрограмм в регион. И те места, которые мелькали в клипах и передачах, моментально притягивали к себе поток туристов.

«И, конечно, мы развивали транспортную связанность наших стран. Во времена до пандемии из Республики Корея в аэропорт Владивостока ежедневно прилетало до 10-11 рейсов с туристами», – добавил Арсений Крепский.

Результатом этой работы стало то, что в 2019 году в Приморье въехало 370 тысяч туристов из Китая, почти 300 тысяч из Южной Кореи и 35 тысяч человек из Японии.

По мнению главы агентства по туризму, этот опыт, с небольшой корректировкой, можно использовать и в дальнейшем, когда окончательно будут сняты карантинные ограничения и восстановится турпоток между соседними странами.

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