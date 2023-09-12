Больше рабочих мест появится во Владивостоке благодаря строительству новой школы

Соглашение о создании школы заключили на Восточном экономическом форуме. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В районе Снеговой пади во Владивостоке появится новая школа на 1125 учеников. Меморандум о намерениях ее финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации заключили администрация приморской столицы и ООО «Просвещение–Буревестник» на площадке Восточного экономического форума. Документ подписали мэр Владивостока Константин Шестаков и генеральный директор Корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Школа появится на улице Русской, 73д в микрорайоне «Изумрудный», являющемся частью Снеговой Пади. По словам Константина Шестакова, здесь активно строят многоэтажные жилые дома, из-за чего возникает дефицит свободных мест в расположенных учреждениях среднего образования.

«Строительство нового образовательного объекта позволит снять острую перегруженность в соседних школах, вполовину понизить долю обучающихся во вторую смену, на 100 % обеспечить детей новых жилых комплексов учебными местами, создать 77 новых рабочих мест. Школу будут строить в соответствии с новейшими стандартами. Она будет также оборудована бассейном», – сообщил Константин Шестаков.

Школу построят на средства программы «Дальневосточная концессия» Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ожидается, что образовательный объект введут в эксплуатацию через три года – в 2026 году.

По словам Игоря Трофимова, это строительство даст не только социальный эффект, но и обеспечит прирост налоговых поступлений в бюджеты за счет реализации объектов жилищного строительства в радиусе доступности от школы в размере до 4,3 миллиарда рублей.

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