Фото с хозяином тайги и полоса препятствий: опубликована программа и расписание Дня тигра во Владивостоке

Праздник пройдет в воскресенье, 24 сентября. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Во Владивостоке 24 сентября отметят 24 по счету День тигра на набережной Спортивной гавани. Для гостей праздника откроют образовательные и развлекательны площадки, а ближе к вечеру в поддержку виновника торжества выступит группа Filatov & Karas. В пресс-службе администрации приморской столицы опубликовали программу мероприятия. Подробности – в материале «Комсомольской правды Владивосток».

Расписание мероприятий на 23 сентября

Начнется праздник 23 сентября с тигриного квеста, но основная часть мероприятий запланирована именно на 24 число.

Благодаря квесту гостей узнают о том, какой большой след тигры оставили в истории Владивостока. Участники не только пройдут по организованному маршруту, но и будут решать задачи и отвечать на вопросы.

Попасть на квест могут школьники старших классов от 14 лет, студенты вузов. В команде обязательно должно быть не более шести человек. Для участия необходимо записаться по телефону + 7-914-697-12-25 (Telegram) или по электронной почте dmitrieva@visit-primorye.ru (Виктория). В заявке указывается учебное заведение, количество людей и ФИО каждого из них, название группы, желаемая дата прохождения и временной блок. Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено.

Точка старта маршрута – Морской вокзал, начало – в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00.

Концерты и конкурсы 24 сентября

С 11:00 до 15:00 будут работать различные локальные площадки, гости точно найдут, чем себя развлечь.

На площадке особо охраняемых природных территорий и Центра «Амурский тигр» приморцы смогут принять участие в викторинах и мастер-классах, а также узнать много интересного о хозяине тайги.

Для спортсменов организуют гигантскую надувную полосу препятствий, а также выступления и соревнования по каратэ, армрестлингу и трикингу, состязание «Прыгни как тигр».

Дети смогут развлечься в лабиринте «Тигриные заросли», твистере, сфотографироваться с персонажами известного анимационного сериала «Лео и Тигр». Эти мероприятия понравятся не только юным приморцам, но и их родителям.

На празднике организуют интерактивную площадку «Фото с тигром». Достаточно встать напротив зеленого экрана, дождаться, когда вас сфотографируют, а затем с помощью «магии» современных технологий рядом с вами появится сам хозяин тайги.

Также с 11:00 до 15:00 пройдет конкурс «Тигриная фотоохота». Для участия необходимо в костюме редкого полосатого хищника сделать снимок в зоне «Фотоохота», которая появится у малой сцены. Далее, найти здесь же QR-код, перейти по ссылке и загрузить получившийся кадр до 1 октября. Результаты будут известны 15 октября.

Кстати, победителей конкурса определят по нескольким номинациям: образовательное учреждение, рабочий коллектив, тигриная семья и индивидуальный.

Праздничные мероприятия пройдут и на главной сцене. С 11:00 до 15:00 здесь наградят победителей конкурса стихов и рисунков, также состоятся показ эко-моды, выступления творческих коллективов и шоу барабанщиков.

С 15:00 до 16:00 гости смогут послушать оркестр Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» и МГУ имени адмирала Г.И. Невельского (16+), а с 16:00 до 17:00 свои композиции исполнит группа Filatov & Karas (16+).

Организовывают праздник правительство Приморья, администрация Владивостока, Русское географическое общество и Центр «Амурский тигр».

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