Президент РФБ Андрей Кириленко: «Когда откроются границы, мы будем готовы к мировой конкуренции»

Андрей Кириленко рассказал о планах по развитию баскетбола в крае. Фото: предоставлено Российской Федерацией Баскетбола.

Во Владивостоке вовсю кипит Восточный экономический форум, на котором проходят важные мероприятия. Отметим, что не только политики прилетели в столицу Приморья на такое важное деловое событие, но и спортсмены. Край посетил российский баскетболист, заслуженный мастер спорта России, президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко, с которым пообщался корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток». Подробности – в материале.

– Андрей, в последний раз вы посещали Владивосток в 2016 году. За это время город изменился, также, как и его баскетбольная жизнь. Что вас впечатлило в этот раз?

– Город стал более современным, появились парки, набережным, модернизировался комплекс «Фетисов Арена». Такие моменты радуют и говорят о том, что прогресс есть.

– Почему вы вновь приехали во Владивосток?

– Регионов в нашей стране много, но Российская Федерация Баскетбола старается уделять много внимания каждому, и сейчас во время Восточного экономического форума пришло время проехать по Дальнему Востоку.

– С кем планируете провести встречи? Какие идеи предложить? Что уже наметили для себя на будущее?

– В первую очередь хочется встретиться с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. В стране существует 20 центров уличного баскетбола, есть идеи открыть такие площадки и в крае, в этом направлении разработана большая программа с Промсвязьбанком.

Также у нас есть большой проект по созданию Центра развития РФБ, то есть баскетбольной базы. Мы хотим, чтобы во Владивостоке появилась инфраструктура баскетбола не только на региональном, но и на федеральном уровне.

Андрей Кириленко посетил Владивосток в рамках ВЭФ. Фото: предоставлено Российской Федерацией Баскетбола.

– Вы как человек, у которого за плечами колоссальный опыт, также, как и нынешние ребята начинали свой спортивный путь в обычной секции. Пройдя весь этот путь, вы можете сказать, что так необходимо в самом его начале?

– Конечно же главное желание, мы со своей стороны делаем большой акцент на инфраструктуре. Я помню, что мне приходилось тренироваться в полуразрушенной обстановке спортивной школы или зала, сейчас же есть возможность делать качественные площадки, чтобы подрастающее поколение занималось в комфортных условиях.

Если говорить про спортивную составляющую, то я всегда говорю, что талант и трудолюбие в человеке должны работать вместе.

– Баскетбол крайне популярен, но не каждый город снабжен площадками. На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы этот спорт был доступен каждому? Видите шаги в этом направлении?

– Как я уже говорил, благодаря нашей программе в стране существует более 20 центров уличного баскетбола, также мы заменили щиты и корзины, точечно построили площадки. Наша задача – донести до регионов, какие проекты у нас есть, а также помочь в их реализации.

Но важно, чтобы инициатива исходила от самого региона, поэтому задача Федерации баскетбола Приморья – составить план, делиться идеями со своим руководством и нами. Мы всегда идем навстречу и активно включаемся в работу.

– В прошлый визит в краевую столицу вы говорили о развитии инфраструктуры, строительстве новой баскетбольной арены. Это все так и осталось планами или же все-таки им суждено сбыться?

– С того момента в Приморье произошли большие перемены, и для работы нужна была стабильность. Сейчас ситуация нормализовалась, но повторюсь, много зависит от инициативы самого региона. Надеюсь, что с участием федерации и благодаря ВЭФ мы сможем расшевелить баскетбольную общественность.

– Как вы считаете, если ли какая-то особая школа приморского баскетбола? Может, замечали особенные тенденции у других регионов?

– Честно сказать, я не встречал ярких представителей баскетбола в Приморском крае. Сильные индивидуальные игроки есть среди спортсменов Северной Америки, быстрые и техничные – в Испании, любители захватов – в Греции. Но хочется увидеть выдающихся игроков и в Приморье, чтобы можно было сравнивать и дать объективную оценку.

– Хватает ли на Дальнем Востоке в достаточной мере квалифицированных тренеров?

– Мне кажется, это ахиллесова пята любого региона, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Нехватка есть везде, поэтому РФБ создала ряд программ для обучения тренеров.

Мы регулярно проводим семинары во всех федеральных округах, запустили онлайн-академию, где можно найти любую полезную информацию, особенно она полезна тренерам, которые работают с подрастающим поколением. Также на нашем сайте есть доступные учебники.

Работа по обучению и воспитанию тренеров – один из приоритетов РФБ.

– В Китае баскетбол очень популярен, планирует ли РФБ с ним сотрудничество? Может быть, проведение каких-нибудь азиатских турниров или просто товарищеских встреч?

– Китай – это огромная держава. Мужская команда КНР постоянно участвует в мировых соревнованиях, женская тоже великолепно выступает. Уровень сборных у этой страны очень высокий.

У нас огромное количество программ, которые мы планируем реализовать в Китае. Например, в мае прошли молодежные игры, где Россия заняла первая место, и мы продолжим работу в этом направлении, но уже в следующем году.

– Как РФБ справляется в обстановке, когда спорт стал практически изолирован от мира? Вы, как опытный спортсмен, расскажите, насколько вообще важно международное сотрудничество на спортивной арене?

Андрей Кириленко посетил Владивосток в рамках ВЭФ. Фото: предоставлено Российской Федерацией Баскетбола.

– На самом деле, это большая потеря для РФБ, но я всегда придерживаюсь мнения, что надо во всем искать плюсы, даже если их не так много. Сейчас у нас есть возможность больше внимания удели своему собственному чемпионату. В мужском баскетболе появились две новые команды «Руна» и «Уралмаш», причем последняя показывает хорошие результаты, уже обыграла ЦСКА и «Локомотив».

Хочется использовать это время с пользой, подтянуть наших молодых игроков на новый уровень, чтобы, когда открылись границы, мы были готовы к конкуренции.

– РФБ и многие региональные федерации активно развивают адаптивный баскетбол для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащих и лиц с ментальными нарушениями. Вы запустили проект «тихий!баскетбол», какие результаты за два года работы проекта? Какие ставите перед собой новые цели в этом направлении?

– Адаптивное направление очень радует результатами и активной включенностью регионов. В рамках проекта «тихий!баскетбол» мы развиваем этот вид спорта среди детей и взрослых с нарушением интеллекта, слуха и опорно-двигательного аппарата. За два года мы провели в различных городах мастер-классы и турниры, в 2023 году начали выделять гранты по запросам региональных федераций, чтобы они могли самостоятельно реализовать мероприятия в данных направлениях. В этом году мы провели Лигу сильных людей – первый национальный турнир 3х3 на колясках, где собрали 15 команд со всей страны, включая Владивосток. Каждый участник был зарегистрирован на Play FIBA 3x3 – рейтинг Международной федерации баскетбола.

Очень важно, что после завершения соревнований еще три региона подхватили инициативу и на полученные гранты провели свои турниры по баскетболу 3х3 на колясках.

Дальнейшие цели – развивать это направление и делать массовый баскетбол доступным для каждого в любой точке страны.

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