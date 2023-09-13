Фильм покажут в семи кинотеатрах. Фото: КП – Владивосток

В кинотеатрах Владивостока в сентябре вышел в прокат фильм «Барби» (12+). Мировая премьера кинокартины состоялась еще 21 июля этого года, но в приморской столице, как и в других городах России, показ организовали лишь в сентябре. «Комсомольская правда – Владивосток» расскажет, в каких кинотеатрах можно посмотреть зарубежную ленту. Подробности – в материале.

О чем фильм «Барби» 2023 года

Фильм «Барби» фэнтезийная комедия, которая повествует о приключениях популярной кукольной блондинки в розовом. Главную героиню сыграла Марго Робби, роль Кена исполнил Райан Гослинг.

По сюжету фильма Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты, и тогда она начинает новую жизнь в нашем, реальном мире.

Где и когда посмотреть «Барби» во Владивостоке в сентябре 2023 года

«Барби» во Владивостоке будут показывать в семи кинотеатрах.

Океан IMAX: 13-15 сентября;

Уссури: 14-15 сентября;

Черемушки: 14-15 сентября;

Иллюзион: 15-15 сентября;

Москва: 14-17 сентября;

Владивосток: 14-17 сентября;

Киномакс-Сапфир: 14-20 сентября.

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