В Приморье благодаря проекту «Культура» школы искусств и театры приобретают новый вид

Уссурийский театр драмы имени Комиссаржевской. Фото: администрация Уссурийского ГО.

В Приморье с 2019 года реализуется национальный проект «Культура». Благодаря нему на территории всего края создают новые учреждения, в которых люди могут провести свой досуг или освоить определенный вид творчества, а также проводятся мероприятия. Подробнее о том, какие новые здания появились, сколько было отремонтировано, и о различных фестивалях рассказала заместитель министра культуры и архивного дела региона Ольга Максимчук.

– Одна из задач национального проекта «Культура» – реконструкция и капитальный ремонт зданий культуры. Сколько всего учреждений было обновлено за время реализации программы в Приморье, а также за текущий год?

– В рамках этого нацпроекта с 2019 по 2022 год в Приморье построили и ввели в эксплуатацию три сельских дома культуры, отремонтировали в четыре раза больше. Также в крае реконструировали театр и 14 детских школ искусств.

В 2023 году строятся три новых дома культуры, ремонт проводится в 13. Также реконструируются четыре музея, три театра и десять детских школ – всего 33 объекта.

Ольга Максимчук. Фото: министерство культуры Приморья.

– В каких именно культурных учреждениях уже прошел ремонт, что изменилось? Планируется ли в будущем что-то еще?

– В Приморье модернизировали пять детских школ искусств: три в Находкинском городском округе и по одной в ЗАТО Фокино и в селе Камень-Рыболов.

Отремонтирован музей в Артеме и два в Находке. В Уссурийске театр драмы имени Комиссаржевской теперь с обновленной кровлей, фасадом и внутренними помещениями.

Также специалисты закончили ремонт восьми сельских домов культуры в селах Павло-Федоровка, Анна, Ильинка, Перетино, Золотая Долина, Духовское, Стеклянуха, Веденка.

По плану до конца этого года в крае должны появиться по одному культуры в селах Светлогорье и Сергеевка, в четырех учреждениях предстоит закончить капитальный ремонт, обновить два театра, четыре детские школы искусств и музей.

Хочу добавить, что в Приморье также приступили к возведению центра культурного развития в Кневичи, начался ремонт Дворцы культуры в Большом Камне и детской школы искусств в поселке Пограничный.

– Сколько учреждений за время реализации проекта в Приморье получили мультимедийное оборудование?

– Это оборудование появилось в четырех музеях: в Артеме, Дальнегорске, Находке и в Приморской краевой картинной галерее. Также в рамках проекта в крае создали десять модельных библиотек. Семь из них были открыты в течение трех последних лет, еще три открылись 1 сентября: одна в Арсеньеве и две в Находке.

– Расскажите, что такое виртуальные концертные залы? В каких населенных пунктах Приморья они появились?

– Виртуальный концертный зал предполагает помещение, оснащенное современным звуковым и видеооборудованием, способным транслировать в высоком качестве события в прямо эфире и в записи.

Ранее в рамках нацпроекта в крае создали два зала: в центральной городской библиотеке имени Максима Горького в Лесозаводске и в детской школе искусств №1 имени Сергея Прокофьева во Владивостоке. В июле этого года еще один появился в муниципальной детской школе искусств в Арсеньеве.

– За время реализации проекта в Приморье сколько бюджета было потрачено на реализацию планов?

– Всего на воплощение всех планов бюджет министерства культуры и архивного дела Приморья с 2019 по 2022 года составил 848,71 миллиона рублей, из них 545 миллионов – федеральные средства, 303,7 миллиона – краевые.

– Сколько предусмотрено денег на строительство и реконструкцию учреждений в этом году?

– В 2023 году выделено 633,45 миллиона рублей: 203,55 миллиона – краевой бюджет, 429,9 – федеральный.

– Какие культурные мероприятия проводятся или пройдут в рамках реализации нацпроекта «Культура» в Приморье?

– Запланировано несколько выставочных проектов. Одна из выставок – «Тайга. Арсеньев. Узала», которая началась 20 февраля, а завершится 20 декабря этого года. Проект посвящен 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева и представляет собой экспозицию, состоящую из 34 картин приморских художников, скульптур Приморской государственной картинной галереи и аудио фрагменты из личных дневников путешественника.

По информации на 1 августа, посетили выставку 1575 человек.

В рамках нацпроекта также были организованы экспозиции «Японская гравюра укие-э и нэцкэ в собрании Государственного музея Востока», которая прошла с 9 июня по 20 августа этого года, «Дни Эрмитажа во Владивостоке 2023».

– А что насчет культурных фестивалей?

– На 2023 год мы запланировали три проекта, два из которых уже реализованы.

Фестиваль-лаборатория «Погружение», в котором приняли участие актеры театров кукол, прошли творческие встречи и мастер-классы от специалистов Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) из Санкт-Петербурга.

С 24 марта по 28 апреля в Приморской краевой филармонии состоялся XXXII Фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна», посвященный 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Число участников составило 3582 человека.

И конечно нельзя забывать про международный джазовый фестиваль, который организовала Приморская краевая филармония. По традиции состоится он в ноябре.

Все культурные мероприятия проходят в формате софинансирования с федеральным бюджетом.

Отметим, что ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что бюджет культурной сферы в крае на протяжении последних лет остается социально ориентированным. В рамках нацпроекта и региональной госпрограммы за четыре года капитальный ремонт провели в более 100 муниципальных объектах, созданы два виртуальных зала и десять модельных библиотек, пять сельских домов культуры и приобретено семь автоклубов.

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