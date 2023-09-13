Ипотека с господдержкой поможет тысячам семей переехать в собственные дома

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов подписали «дорожную карту» к соглашению о сотрудничестве. Фото: Пресс-служба Почта Банка

С появлением доступной ипотеки на ИЖС эта мечта стала реальностью для тысяч семей. Развитие льготных программ финансирования частного строительства поможет решить многие социальные проблемы: повысит рождаемость, улучшит условия жизни молодых семей и оздоровит экономику сельских территорий. Об этом член правления, директор по развитию бизнеса Почта Банка Андрей Осипов заявил, выступая на сессии «Строить больше, комфортнее, красивее» в рамках Восточного экономического форума.

«Активное строительство в крупных городах мотивирует жителей малых населенных пунктов переезжать в города с относительно высокой стоимостью жилья и покупать в ипотеку квартиры небольшой площади. Такое ограничение не стимулирует молодые семьи иметь более одного ребенка. Поэтому ИЖС может стать отличным инструментом решения демографической проблемы», - отметил Андрей Осипов.

Директор по развитию бизнеса Почта Банка Андрей Осипов на пленарной сессии ВЭФ рассказал об ипотеке с господдержкой для ИЖС

Построив собственный дом, молодая семья будет жить в более комфортных условиях, и это, в свою очередь, станет стимулом для повышения рождаемости. Кроме того, ИЖС даст толчок развитию рынка труда и экономики регионов: в нем будут задействованы производители стройматериалов, дорожное строительство, транспорт и другие отрасли.

Почта Банк запустил программы ипотечного кредитования на строительство собственного дома, включая ипотеку с господдержкой. Сейчас они активно внедряются по всей России.

«Одна из наших задач – способствовать улучшению жилищных условий граждан, даже в небольших поселках, сделать кредит на свой дом доступным, удобным, простым. Чтобы каждый житель смог просто и удобно оформить ипотеку и начать строить свой дом. При этом мы планируем делать фокус на небольшие города и поселки, где наиболее острая потребность жителей в таких кредитах и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства», - отметил Андрей Осипов.

Развитие индивидуального жилищного строительства и доступного финансирования также стало центральной темой встреч Почта Банка с руководством регионов. Особенно актуально это для регионов Дальнего Востока и Сибири с обширной территорией и высокой долей сельского населения (в целом по стране 47%, в ДФО– 53%). В рамках ВЭФ президент-председатель правления АО «Почта Банк» Александр Пахомов подписал ряд соглашений с главами регионов – Иркутской, Кемеровской областями и Камчатским краем.

Президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов и губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписали соглашение о повышении доступности банковских услуг. Фото: КП-Дальний Восток

В центре внимания - проекты, направленные на повышение удобства и доступности банковских услуг, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах, а также реализация социально-экономических программ, включая программу «Пушкинская карта». «Мы работаем даже в небольших поселках, где нет других банков. Благодаря этому практически у каждого жителя нашей страны есть возможность рядом с домом получить базовые финансовые услуги, - рассказал «КП» Александр Пахомов. - Сейчас мы совместно с регионами развиваем и направление ипотечных программ на строительство своего дома. Мы видим большой спрос и уверены, что это может существенно улучшить качество жизни».