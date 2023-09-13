Инновационное ПО для тестирования мобильных приложений с поддержкой нескольких устройств появилось в России

Время, затрачиваемое на тестирование обновлений внутри собственного приложения, сократили в восемь раз. Фото: пресс-служба Авито.

На российском рынке IT-обеспечения появилось новое ПО, способное одновременно на нескольких устройствах (число которых, в зависимости от ресурсов пользователя, может доходить до сотни) тестировать мобильные приложения. Разработчики продукта «Авито Тех» (входит в структуру «Авито»). Инструмент был создан для внутреннего пользования. С его помощью, время, затрачиваемое на тестирование обновлений внутри собственного приложения, сократили в восемь раз. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам директора по разработке платформы «Авито» Вадима Мадисона, на российском рынке разработки сейчас есть острая потребность в инструментах для оптимизации процесса тестирования, а российские решения до недавнего времени отсутствовали. По этой причине, отметил специалист, компания увидела потенциал в Emcee и приняла решение поделиться технологией с внешними заказчиками. На портале разработчиков GitHub опубликована бесплатная версия платформы, можно также приобрести облачную версию решения или лицензию - в зависимости от мощностей и внутренних потребностей конкретной организации.

На российском рынке разработки сейчас есть острая потребность в инструментах для оптимизации процесса тестирования. Фото: пресс-служба Авито.

Особенность большей части методов тестирования мобильных приложений в том, что стандартные инструменты могут использоваться лишь на одном устройстве. Если компания захочет проводить тесты сразу на нескольких устройствах, разработчикам придется постоянно бегать от одного компьютера к другому, а потом вручную сводить результаты. Это долго и трудоемко.

«Представьте, есть два магазина натуральных кормов для домашних питомцев. Оба развивают собственное приложение. И оба хотят регулярно добавлять в него новые функции, например, доставку, автоплатеж или подбор рациона для контроля веса питомцев. Первый магазин пошел по пути ручного тестирования, второй сразу твердо принял решение покрывать все автотестами. В начале у обоих все шло хорошо и предсказуемо. Но когда приложения обоих обросли обширным функционалом, тестирование начало занимать значительное время. Количество ручных тестировщиков пришлось линейно увеличивать, время на тесты также сильно выросло. Вторая компания перед каждым релизом прогоняет набор автотестов и уверена, что каждая функция ими покрыта и работает качественно. Используя облако Emcee, она сокращает издержки на поддержку своей инфраструктуры и время на сами тесты. Как результат – быстрее выводит на рынок новый функционал», – объяснил необходимость рынка в автоматизации проверки мобильного софта Алексей Шпирко, руководитель кластера Mobile Авито.

В тестовом режиме раннер используют несколько крупных компаний: кинотеатр «Иви», отечественный сервис для покупки и бронирования билетов Tutu.ru, а также глобальная IT-компания Space307. Такой формат может обеспечить российскому бизнесу и стартаперам возможность быстрее выходить на рынок с новыми продуктами.

В тестовом режиме раннер используют несколько крупных компаний. Фото: пресс-служба Авито.

Как пояснил Максим Сапронов, СТО Авито, компания намерена проверить, как адаптировать собственные разработки для конечных технологических пользователей, понять их запросы и ожидания.

Конечная стоимость, дополнили разработчики, в обеих версиях сохранится ниже, чем у аналогичных продуктов на зарубежном рынке ПО.

«Наш RnD увидел в решении потенциал запуска этого решения как полноценного продукта – на этом рынке есть большая потребность в средствах автоматизации и отсутствуют предложения от российских производителей. Поэтому мы приняли решение о запуске его на внешний рынок», – заключил Вадим Мадисон.

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