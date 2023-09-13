На Чукотке птица врезалась в летевший из Владивостока самолет

Поврежден носовой обтекатель. Фото: Aviaincident

Птица неожиданно врезалась в летевший из Владивостока в Анадырь самолет. Это произошло 13 сентября над аэропортом столицы Чукотского автономного округа, как сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На борту находилось более 160 человек, никто из них, включая членов экипажа, не пострадал. Чайка врезалась в нос самолета примерно в 11:30 утра, из-за чего на месте столкновения образовалась вмятина. Авиасудно принадлежит АО «Авиакомпания Сибирь».

Поврежден носовой обтекатель. Фото: Aviaincident

«Самолет «Airbus-320» совершал прямой рейс из города Владивостока, на борту находились 157 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не пострадал. Магаданская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, на особом контроле находятся вопросы соблюдения прав пассажиров, которые планировали вылететь на данном самолете по обратному маршруту», – сказано в сообщении транспортной прокуратуры.

Обратный рейс, который должен был выполняться на этом же борту, отложен на пять часов.

Чайка скончалась от удара

При этом как уточнили в Telegram-канале Aviaincident, столкновение с чайкой при заходе на посадку произошло с самолетом S7 Airlines. Поврежден носовой обтекатель самолета.

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