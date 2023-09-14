900 тысяч жителей, троллейбусы и порты: глава Приморья рассказал президенту, как изменится Владивосток

Президент попросил уделить внимание благоустройству пешеходных улиц. Фото: Вадим ПОПОВ

Владивостокская городская агломерация – именно эту концепцию губернатор Приморья Олег Кожемяко представил президенту России Владимиру Путину на полях VIII Восточного экономического форума. Проект предусматривает превращение Владивостока в глобальный город – научный, финансовый и логистический центр Азиатского макрорегиона.

Что нужно поменять?

Президент отметил, что Владивосток имеет колоссальные перспективы развития, но для этого важно устранить инфраструктурные ограничения: решить вопрос с автомобильными пробками и нехваткой общественного транспорта, позаботиться об архитектуре.

«В целом к решению градостроительных вопросов нужно подойти комплексно с заботой об уникальной природе этих территорий, архитектурному наследию Владивостока, включая исторические объекты фортификации Владивостокской крепости», — подчеркнул Владимир Путин.

Отдельное внимание президент попросил уделить благоустройству пешеходных улиц и реставрации фасадов исторических зданий в центре города, а также необходимости вынести нефтебазу за пределы Владивостока.

«Такая работа – это и новое качество жизни горожан, и дополнительный поток российских и иностранных туристов. Прежде всего, во Владивостоке и других городах мы должны ориентироваться на вопросы местных жителей. Сейчас в центральной части Владивостока размещена нефтебаза, что с точки зрения экологии и современной урбанистики неправильно и неэффективно. Этот район может быть использован с большей отдачей, в том числе для прогулок и отдыха горожан и туристов. В обозримом будущем нефтебазу нужно вынести за черту города», – уверен Владимир Путин.

Несколько городов – одна цель

Губернатор рассказал, что по планам Владивосток станет центром агломерации, Большой Камень и ТОР «Приморье» - местом промышленных площадок и предприятий, Артем превратится в транспортно-логистический хаб, а остров Русский станет точкой развития науки и туризма,

«Благодаря Вашему поручению Правительством РФ принимаются меры по созданию установки ускорителя частиц, инновационно-технологического центра и второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета. Эти проекты составляют основу для роста доли науки и образования в экономике городской агломерации. У острова большой туристический потенциал. Инвесторы приступили к созданию парков развлечений и гостиниц. На острове нужны новые дороги, мост через бухту Новик, а также благоустроенные пляжи и очистные сооружения», – объяснил Олег Кожемяко.

Пляжам и истории – быть!

Во время доклада губернатор региона подчеркнул важность развития туристического направления в Приморье. Особым успехом у гостей города пользуются Приморская сцена Мариинского театра, музей Арсеньева, выставка Третьяковской галереи. По поручению президента сейчас строится музейно-театральный комплекс на Аксаковской. Однако Владивостокская крепость требует реставрации, а исторический облик города – восстановления. Помимо этого, в мастер-план также внесено создание современных безопасных пляжей и инфраструктуры для прибрежного отдыха.

900 тысяч жителей и легкое метро

Согласно прогнозам, в 2030 году население Владивостока составить 900 тысяч человек. Однако дорожная сеть не справляется уже сейчас. Поэтому губернатор Приморья предложил развивать общественный транспорт по двум направлениям.

«Это обновление подвижного состава, в том числе электротранспорта и его инфраструктуры. В 2024 году благодаря казначейскому кредиту делаем первый шаг – приобретаем 16 троллейбусов. Кроме того, создание на базе железной дороги «легкого» метро с приобретением электропоездов, строительством дополнительных платформ и расшивкой сложных участков. Метро будет востребовано жителями Владивостока и Артема. Проект нуждается в детальной проработке с РЖД, однако его первый этап может быть запущен уже в 2025 году», – рассказал Олег Кожемяко.

Севморпуть, новые порты и суперколледж

Во время презентации проекта губернатор подчеркнул, что ключевым для развития города являются не только инфраструктура, но и кадры. Необходимо строить новые морские и сухие порты, создать восточный узел Северного морского пути. Например, благодаря судостроительному заводу «Звезда» в крае развивается ТОР «Приморье», на площадке которого реализуется уже больше 120 инвестпроектов.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Рассчитываем, что реализация обозначенных проектов обеспечит рост экономики агломерации с 700 миллиардов до 1,1 триллиона рублей. Для их успешного воплощения необходимо сформировать современный центр подготовки кадров, так называемый суперколледж в 2024-2026 годах. Такой проект обсуждается с Министерством просвещения и Минвостоком», – рассказал Олег Кожемяко.

Владивосток – центр АТР

Советник главы Владивостока, член Союза архитекторов России Кирилл Солгалов уверен, что такие проекты как мастер-план необходимы для комплексного развития региона.

Член Союза архитекторов России Кирилл Солгалов. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

«Мастер-план города – это документ стратегического видения, который позволяет согласовать видение и поставить задачи для всех участников процесса развития города, определить порядок и сроки мероприятий и сделать этот документ публичным и понятным для всех жителей. В данном случае срок до 2030 года. Говоря о видении развития Владивостока, то для него сформулированы следующие цели – до 2030 года город укрепляет свой статус одного из федеральных центров и дальневосточной столицы, на период до 2050 он перерастает в один из центров АТР, и, в конечном виде, до глобального города, который играет важную роль в международной торговле и обладает соответствующей инфраструктурой.

Важная функция мастер-плана – в нем проработано не только развитие отдельных частей города, но и то, как они «завязаны» друг с другом. Один из главных пунктов плана – формирование «морского фасада» вдоль Амурского залива. Несмотря на то, что наш город окружен морем с трех сторон, жители почти не имеют к нему выхода. Поэтому так важно вовлекать эту территорию в хозяйственную и городскую жизнь. Также Владивостоку необходима запланированная система общественного транспорта. Для системы наземного метро будут использованы существующие ж/д линии», – отметил Кирилл Солгалов.

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