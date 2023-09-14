В последний день ВЭФ подписали соглашение о реализации Владивостокской агломерации

Соглашение подписали правительство края и главы трех городских округов. Фото: Администрация Владивостока

Соглашение о реализации «Большого Владивостока» между правительством региона и тремя городскими округами подписали на полях Восточного экономического форума 13 сентября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как следует из сообщения пресс-службы администрации, участвовали в подписании губернатор Олег Кожемяко, мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков, глава Артема Вячеслав Квон, а также исполняющая обязанности главы Большого Камня Ольга Серебренникова.

Мастер-план Владивостокской агломерации предполагает превращение города в глобальный научный, финансовый и логистический центр Азиатского макрорегиона. Соглашение необходимо для координации развития социальной, транспортной, туристической инфраструктур, создания общественных пространств и так далее.

«Участие в разработке мастер-плана приняли тысячи жителей Владивостока. Благодаря большой команде удалось сформировать пул необходимых мероприятий, которые повлияют на системное развитие города по всем направлениям. Проект защитили перед Президентом Российской Федерации, и сейчас нас ждет регулярная работа по его исполнению, о которой мы будем отчитываться каждый год», – отметил Константин Шестаков.

Напомним в рамках мастер-плана предполагается создание на острове Русский научно-образовательного и технологического кластеров, обновление автобусного парка, создание легкого метро. Владивосток выступит центром агломерации, Артем – транспортно-логистическим хабом. Промышленная зона расположится в Большом Камне и ТОР «Приморье».

Согласно прогнозам, в 2030 году население Владивостока может составить 900 тысяч человек.

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