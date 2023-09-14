Кич Чен Ын уже посетил космодром Восточный.

Глава КНДР Кич Чен Ын с официальным визитом прибыл на Дальний Восток. По информации пресс-службы Кремля, он уже посетил космодром Восточный в Амурской области, после чего отправится в Хабаровский край, а затем в Приморье. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Программа Ким Чен Ына в Комсомольске-на-Амуре

О программе северокорейского лидера рассказал президент России Владимир Путин в программе «60 минут» на канале «Россия-1». В Комсомольске-на-Амуре Ким Чен Ын посетит заводы по производству авиационной техники.

Ким Чен Ын приедет во Владивосток

После Комсомольска-на-Амуре северокорейский лидер отправится во Владивосток. В Приморье ему продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота. Также глава КНДР планирует посетить Дальневосточный федеральный университет, объекты Академии наук и лабораторию, которая занимается биологией моря.

«Программа большая, поэтому пока рано подводить какие-то итоги. Но начало хорошее, очень продуктивное», – добавил Владимир Путин.

Когда Ким Чен Ын приедет во Владивосток

Дата приезда лидера КНДР в Приморье пока что неизвестна. Отметим, что на космодроме Восточный беседа Владимира Путина и Ким Чен Ына продлилась более часа. Подробности их разговора можно прочитать в материале.

Напомним, что Ким Чен Ын уже приезжал в Приморье 12 сентября в рамках Восточного экономического форума.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.