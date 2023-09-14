Подросток во Владивостоке проходил обучение для поджога военкомата

Подростка задержали во Владивостоке. Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

Подросток в Приморье обучился в интернете, как поджечь военкомат. По признакам преступления 9 сентября заведено уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Подросток 31 июля – 8 сентября, как предварительно посчитал суд, проходил обучение с помощью своего смартфона. Руководствовался он радикальными политическими взглядами, отрицательным отношением к спецоперации на Украине и к власти в России.

Видимо, преступный замысел подозреваемый так и не успел осуществить. 17-летний фигурант уголовного дела заключен под стражу до 9 ноября. Как именно на него вышли оперативники – не уточняется.

«Испытывая неприязнь и враждебность по отношению к действующей власти РФ, используя личный мобильный телефон с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», прошел обучение для осуществления террористической деятельности, в ходе которого приобрел необходимые знания и навыки по их применению, с целью совершения поджога одного из военных комиссариатов Приморского края», – сказано в сообщении пресс-службы.

По статье 205.3 УК РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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