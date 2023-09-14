Обследовали более 400 «квадратов»: на Камчатке завершились поиски без вести пропавших туристов

Туристы должны были вернуться с маршрута еще 5 сентября. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке завершились многодневные поиски двух пожилых туристов, которые пропали в районе вулканов Ключевской группы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время очередного облета ледника Богдановича на вертолете МИ-8 увидели двух мужчин. Это оказались те самые туристы, которые пропали еще в конце прошлого месяца. Оба живы, но обессилены. Сейчас на воздушном транспорте их доставляют в безопасное место, чтобы проверить состояние здоровья и в случае необходимости оказать помощь.

Специалисты искали туристов в течение девяти дней. Осматривались туристические тропы, перевалы, домики для временного пребывания. В общей сложности обследовано более четырехсот квадратных километров, и наконец поиски дали результат.

Напомним, что Александр Благуляк и Геннадий Кочкин вышли на маршрут из поселка Ключи Усть-Камчатского района 4 августа. До пункта назначения, а именно стоянки «Клешня», они должны были дойти 25 числа, однако в назначенное время не явились, а затем через два дня позвонили и сообщили, что из-за непогоды переносят контрольный срок на 5 сентября. Но и в этот день они не добрались до места и к тому же перестали выходить на связь. Для их поисков задействовали вертолет МИ-8.

Пока неизвестно, что именно случилось с мужчинами в пути: сбились они с маршрута из-за непогоды или кто-то из них заболел, почему перестали выходить на связь, достаточно ли было запасов еды. Ответы на эти вопросы в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатке сообщат позже.

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