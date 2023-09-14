Управленческий спецназ: как готовить молодые кадры для руководства Дальним Востоком

Образовательные программы обсудили в рамках ВЭФ-2023. Фото: правительство Приморья Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Сессия ВЭФ по обсуждению первых итогов реализации и будущего программы «Муравьев-Амурский – 2030» собрала, пожалуй, наибольшее число участников, не считая пленарного заседания. Это не удивительно, ведь вопрос подготовки управленческих кадров для руководства проектами развития Дальнего Востока в свете «Курса на Восток» сейчас является одним из самых важных. Мало запланировать проект и найти под него инвестиции, главное – довести его до задуманных целей. Именно этому учатся курсанты программы «Муравьев-Амурский – 2030». Подробности обсуждения – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Программа «Муравьев-Амурский – 2030», названная в честь первого генерал-губернатора Приамурья, присоединившего эту территорию к России, запущена Минвостокразвития совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока с участием Школы управления Сколково и Дальневосточного федерального университета.

В течение года участники со всей страны изучают основы государственного и муниципального управления, привлечения инвестиций, особенности макрорегиона, проходят стажировки в региональных органах исполнительной власти и администрациях муниципалитетов. По завершению программы ее выпускники должны минимум два года проработать на государственной или муниципальной службе.

В первый год программа выпустила 47 курсантов, сейчас обучение проходит вторая группа из 55 человек. Конкурс на участие в этом проекте – огромный. В первом потоке на одно место претендовали 50 человек, во втором – уже больше 60. Ведь участие позволяет начинающим управленцам реализовать свои идеи и амбиции, служит хорошим трамплином в карьере. К тому же, участников активно поддерживают власти регионов, в которых реализуется программа – Приморского края, Якутии, Камчатки.

«Мы осознаем, какой дефицит кадров есть на Дальнем Востоке и в Приморье, тем более – управленцев. Мы пытаемся найти кадры повсюду, поддерживаем молодых специалистов. Участники программы получают стипендии во время стажировок, всех, кто пришел на работу, мы обеспечиваем жильем», – рассказала председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

По словам первого вице-губернатора, половина обучающихся – дальневосточники. В этом году правительство региона трудоустроило 10 выпускников программы. Так, Андрей Коробов возглавил управление градостроительства в Уссурийске, Виталий Галкин стал директором инвестиционного агентства Приморского края, Антон Южанин – глава отдела в краевом агентстве по туризму. Шесть человек заняли различные руководящие должности в ДВФУ.

«Поддержка краевого правительства важна для тех, кто приехал из других регионов. Я переехал с Урала с семьей и для меня очень значимо, что нас сразу обеспечили жильем, детским садом, инфраструктурой. Можно было сразу заниматься своей работой, не задумываясь о бытовых проблемах», – поделился Виталий Галкин.

Во время дискуссии участники сессии предложили несколько новшеств для системы подготовки управленцев для макрорегиона – внедрить блок госслужбы в профориентацию школьников, разработать программы подготовки муниципальных работников, создать единую систему центров компетенций в регионах, использовать имеющиеся краевые практики подготовки управленцев.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков завершая сессию отметил, что состоявшийся диалог крайне полезен для планирования дальнейшего совершенствования проекта и расширения его на другие регионы Дальнего Востока.

«В Китае наша программа называлась бы тремя парами иероглифов: «Мы решаем проблемы», «Мы держим удар», «Мы работаем с людьми». Пусть маленькими шагами, но одновременно во многих местах, настойчиво преодолевая трудности и слушая людей, мы сможем решить малые и большие проблемы Дальнего Востока», – подытожил министр.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.