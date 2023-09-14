Жители Владивостока могут подать заявление о компенсации за погибший урожай рядом с домом

Специалисты мэрии помогут правильно заполнить документы. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Заявление на получение компенсации за урожай, который погиб на огородах, подтопленных во время тайфуна, можно будет подать в офисе ТОС «Спутник Владивостока» по адресу Мечникова, 41 (район Спутника). Здесь работают специалисты мэрии, установлено все необходимое оборудование для приема заявлений и копирования документов, рассказала пресс-служба администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Замглавы администрации города Дмитрий Свитайло объяснил, что выездной пункт приема заявлений организован для удобства пострадавших – поближе к месту их проживания. В случае необходимости специалисты готовы выехать на дом к инвалидам и маломобильным людям.

Если выездной пункт окажется востребованным, его работу продлят на несколько дней.

Ущерб оценит комиссия. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

«Живем в районе ВИР, наши дома и огороды нередко подтапливает во время сильных дождей и тайфунов, когда река разливается. В этом году наводнение оказалось особенно сильным, смыло огороды, пропала картошка и овощи. Поэтому материальная помощь будет кстати. У нас есть группа жителей в мессенджере – туда пришло сообщение, что работает выездной пункт приема. Это удобно, вот успели приехать», – рассказала жительница поселка Виктория Малюгина.

Напомним, в любой рабочий день заявление о компенсации можно оставить в управлении делопроизводства администрации Владивостока на Океанском проспекте, 15/3.

Подать заявление об оказании помощи в связи с утратой урожая из-за ливневых дождей нужно до 30 сентября. После этого в течение 15 дней комиссия осмотрит огороды и примет решение о выплате денег. Сумма компенсации составляет 5 тысяч рублей.

Кроме того, для жителей Владивостока организованы ярмарки, на которых люди могут купить овощи по социальным ценам. Они работают по адресам: проспект Красного Знамени, 86, улица Толстого, 30, улица Ульяновская, 4а, улица Полярная, 1, и улица Жигура, 2б.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.