«Резкий» вернулся в состав Тихоокеанского флота

Корвет «Резкий». Фото: принтскрин видео

Тихоокеанский флот России 14 сентября пополнился новым боевым кораблем. В состав флота вошел корвет «Резкий», названный в честь эсминца, защищавшего тихоокеанские берега Родины во время Великой Отечественной войны. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Торжественная церемония поднятия над кораблем военно-морского флага и приема корвета в корабельный состав ВМФ России состоялась 14 сентября на 33-м причале ТОФ во Владивостоке. В церемонии приняли участие командующий военно-морским флотом страны адмирал Николай Евменов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Строительство корабля началось 1 июля 2016 года на верфи Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре. «Резкий» – это четвертый многоцелевой корвет с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны проекта 20380. В ноябре 2021 года он прибыл во Владивосток для прохождения испытаний и приемки.

Корвет вооружен двумя ракетными комплексами «Уран-У» с противокорабельными ракетами Х-35, 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, двумя шестиствольными 30-миллиметровыми артиллерийскими установками, 324-миллиметровыми торпедными аппаратами с торпедами комплекса «Пакет-МК», крупнокалиберными 14,5-миллиметровыми пулеметами. Противовоздушную оборону корабля обеспечивают 3 установки ЗРК «Редут» и ПЗРК «Игла-С». Для борьбы с боевыми пловцами противника предназначен противодиверсионный гранатомет ДП-64 «Непрядва».

Корабль оснащен системами снижения заметности, средствами радиоэлектронной борьбы и постановки помех, мощным радиолокационным оборудованием.

«Сегодня мы принимаем новейший корвет, сплав мысли, боевого могущества. Корабли данного проекта уже показали свою боевую мощь, все технические решения, воплощенные руками корабелов, подтвердились. Каждая боевая единица флота находится на счету, особенно в это непростое время», – сказал на церемонии командующий ВМФ Николай Евменов.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел исторические параллели с предшественником корвета: «Эсминец «Резкий» участвовал в боевых походах, в годы Великой Отечественной войны охранял воды Уссурийского залива, ставил минные заграждения, сопровождал караваны на тихоокеанском театре военных действий. У этого корабля боевая слава и история. Уверен, что экипаж корвета «Резкий» будет также продолжать эти традиции, неся задачи по охране восточных рубежей, приумножать славу Тихоокеанского флота так, как ее приумножают наши воины, которые бьются с нацистами на Украине».

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