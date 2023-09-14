Десять дней провели без еды: что известно о спасенных на Камчатке пожилых туристах

Мужчин обнаружили в районе ледника Богдановича. Фото: ГУ МЧС Камчатского края

МЧС публикует кадры спасения двух туристов-пенсионеров, которые еще в августе пропали на Камчатке. В пресс-службе чрезвычайного ведомства Камчатки пока не распологают информацией о том, нужна ли пострадавшим госпитализация. Предварительно, их здоровью ничего не угрожает.

Оказалось, мужчины сбились с пути в конце августа. Еда в скором времени закончилась, пострадавшие обессилили. Без провианта они провели более 10 дней.

Фото: ГУ МЧС Камчатского края

Выжить в таких условиях – поступок героический, ведь речь о пожилых мужчинах. Двое туристов, 1951 и 1953 года рождения, начали свой поход из поселка Ключи Усть-Камчатского района 4 августа. Их маршрут проходил через стоянку «Подкова», ледник Богдановича, перевал Безымянный, перевал Толбачик, перевал Толуд и должен был завершиться на стоянке «Клешня». При этом пенсионеры зарегистрировали маршрут в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Фото: ГУ МЧС Камчатского края

27 августа туристы выходили на связь с ледника Богдановича. Они сообщили, что планируют прибыть на стоянку «Клешня» 5 сентября, однако в назначенный день на место не прибыли и на связь не вышли. Поиски затронули более 400 квадратных метров площади.

Фото: ГУ МЧС Камчатского края

«Спасательная операция длилась девять дней. Был обследован маршрут пешим порядком, была использована авиация МЧС России. Продукты питания закончились, мужчины не смогли продолжить маршрут. Туристы нуждались в экстренной помощи, которую им оказали медики в Петропавловске-Камчатском», – рассказал начальник отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по Камчатскому краю Роман Высочинский.

Фото: ГУ МЧС Камчатского краям

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