Генеральный директор ДГК рассказал студентам о преимуществах работы в энергетике

Учащиеся могут повысить свои профессиональные навыки во время практики в Дальневосточной генерирующей компании. Фото: АО «ДГК».

В рамках рабочей поездки во Владивосток в Промышленном колледже энергетики и связи прошла встреча генерального директора АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) Константина Ильковского и заместителя генерального директора по корпоративно-правовому управлению АО «ДГК» Татьяны Вороной с руководством учебного заведения и студентами. Ранее, при поддержке Министра профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергея Дубовицкого были достигнуты договоренности о том, что энергоколледж станет базовой площадкой по подготовке специалистов энергетических направлений. В ходе рабочей поездки достигнуты договоренности по взаимодействию в данных направлениях, а также по привлечению студентов на практику и летнюю работу в составе стройотрядов на предприятиях Дальневосточной генерирующей компании.

Генеральный директор Константин Ильковский рассказал студентам Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке о преимуществах работы в компании. Он отметил, что у студентов существует возможность совмещения работы в структурных подразделениях энергокомпании и учебы, рассказал о конкурентоспособном соцпакете, который предоставляет сегодня ДГК своим сотрудникам, и о дополнительных бонусах по Коллективному договору.

Директор по корпоративно-правовому управлению АО «ДГК» Татьяна Вороная. Фото: АО «ДГК».

Константин Ильковский отметил, что практика в структурных подразделениях Дальневосточной генерирующей компании показала высокую заинтересованность руководства учебного заведения в сотрудничестве, а также грамотность сегодняшних студентов, позволяющую им выполнять свои рабочие задачи на высоком уровне.

«Наш совместный опыт студенческих стройотрядов прошедшим летом показал, что студентов готовят к будущей работе качественно, будущие энергетики ответственно относятся к поставленным задачам, – рассказал генеральный директор АО «ДГК», – В этом году мы впервые внедрили у себя на предприятиях оплачиваемую практику и практику стройотрядов. В общей сложности во всех наших подразделениях отработали более 450 студентов, многие ребята пожелали связать свою трудовую деятельность с Дальневосточной генерирующей компанией».

Также, в рамках торжественной встречи Благодарственными письмами от энергопредприятия были отмечены студенты, проработавшие в составе стройотряда в Приморских тепловых сетях в летний период, а одному из учащихся, решившему продолжить трудиться в ПТС, торжественно вручили трудовой договор.

Генеральный директор АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) Константин Ильковский. Фото: АО «ДГК».

«Мы приглашаем к нам на работу не только выпускников, но и студентов, которые хотят стать сотрудниками ДГК и могут перейти на индивидуальный график обучения, согласованный с учебным заведением. Такой опыт взаимодействия сегодня мы пробуем впервые, – рассказала заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению АО «ДГК» Татьяна Вороная. – Разумеется, студент должен будет, помимо работы, уделять достаточное количество времени учебному процессу. Также мы активно заключаем договоры целевого обучения, по которым сопровождаем студента во время учебы, а после получения диплома он становится сотрудником нашего энергопредприятия. Стипендия от ДГК в рамках такой договоренности стимулирует молодых людей хорошо учиться и связать свою будущую жизнь с энергетикой».

Почетной грамоты удостоилась также ведущий инженер отдела подготовки и проведения ремонтов СП «ПТС» Дарья Сергеева, которая проводила специализированное обучение для студентов, позволяющее им в дальнейшем трудиться в Приморских тепловых сетях.

Напомним, студенты третьего курса Промышленного колледжа энергетики и связи провели на предприятии около двух из трех летних месяцев в составе стройотряда, выполняя поставленные задачи под руководством наставников и получая за работу оплату.

Работа для молодых энергетиков началась с выдачи спецодежды и прохождения необходимых инструктажей. Учащиеся колледжа трудились в цехе централизованного ремонта на следующих участках: котельный цех № 2 (объединенная котельная «Северная»), котельный цех № 1 (Владивостокская ТЭЦ-1), участок № 4 по ремонту ТНС (теплонасосных станций).

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