Еще 70 рабочих направят на строительство школы на Патрокле во Владивостоке

Темпы строительства наращивают. Фото: Администрация Владивостока

Строительство школы на 1275 мест на Патрокле наращивает обороты. На месте уже трудятся 232 рабочих, еще 70 будут направлены во вторую смену. Специалисты привлеченной субподрядной организации займутся отделочными работами, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как уточнили в мэрии, на объекте уже начался монтаж кровли, ведутся работы по устройству гидроизоляции. В первом и втором корпусах выполняются работы по утеплению фасада, завершен монтаж металлоконструкций спортивного зала.

Накануне, 14 сентября, стройку посетили глава минстроя Приморья Виталий Блоцкий и мэр Владивостока Константин Шестаков. Инспекция показала, что темпы работ увеличены, однако их все еще недостаточно. Из-за отставания от графика сотрудники администрации ежедневно контролируют подрядчика «ГК Альянс», а на отделочные работы решено было привлечь субподрядчика. Как ранее отмечали в мэрии, скрупулезный контроль – вынужденная мера.

Новая школа станет одной из лучших во Владивостоке. Учреждение включит в себя кинотеатр, спортзал, современную библиотеку, бассейн, танцевальный зал, учебные классы, помещения для групп продлённого дня и многое другое. Согласно поручению губернатора, достроить школу должны до конца этого года. Возводят объект по нацпроекту «Образование».

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