«Сказал, опоздает на пять минут…»: в Приморье школьник выпал из окна

Делом занялись правоохранительные органы. Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утро 14 сентября повергло в шок жителей Адмирала Горшкова во Владивостоке. Люди, которые собирались по своим делам, увидели на асфальте тело подростка. Им оказался 16-летний парень, об этом «КП – Владивосток» сообщил источник.

По предварительной информации, незадолго до своего поступка погибший написал кому-то из одноклассников, что опоздает на занятия на пять минут, а после пропал. С ребятами он больше никогда не увидится – подростку собирают деньги на похороны.

Делом уже занялся Следственный комитет. В ведомстве информацию подтвердили, но комментировать эту трагическую ситуацию отказываются, оно и понятно, что тут говорить… Безумно жаль родителей. Больно, когда жизнь обрывается в юном возрасте. Друзья и знакомые вспоминают своего товарища добрыми и теплыми словами и не понимают, как такое могло произойти.

«Спасибо тебе, дружище, за самые лучшие деньки в школе. Я никогда тебя не забуду, спи спокойно. Ты был таким жизнерадостным, никогда не забуду твою улыбку», – рассказал бывший одноклассник погибшего.

В СМИ распространили информацию, якобы незадолго до трагедии парень ввязался в тяжелую финансовую ситуацию, не мог отдать долги неустановленным лицам. Один из знакомых школьника рассказал редакции, что молодой человек якобы каждый месяц отдавал неизвестным определенную сумму, но ему еще и насчитывали проценты, в итоге накопился долг в размере 100 тысяч рублей. Однако некоторые знакомые семьи настаивают на том, что это неправда.

«Хороший парень, веселый, жизнерадостный, прекрасные родители. Не было никаких долгов. Дети, учителя и мама с папой скорбят и плачут. Прекратите распространять неправду. Всем очень больно из-за этого. Оставайтесь людьми», – рассказала редакции Татьяна А.

Редакция выражает соболезнования родным и близким парня и готова разместить реквизиты для помощи пострадавшим.

Вероятно, уже заведено уголовное дело. То, что действительно произошло, еще предстоит выяснить правоохранительным органам.

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