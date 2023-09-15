Вырастить таланты мирового уровня: что таит в себе культурно-образовательный центр на острове Русский

Представители СМИ буквально прошли ежедневный маршрут учащихся. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

С 1 сентября в Приморском культурно-образовательном комплексе на острове Русский начались занятия для учеников филиалов Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства и Московской государственной академии хореографии. Кроме зданий ЦМШ и МГАХ здесь разместилась общеобразовательная школа с двумя бассейнами, интернат на 250 детей и многоквартирные дома для преподавателей и артистов. В честь старта учебы для приморских журналистов провели экскурсию, представители СМИ буквально прошли ежедневный маршрут учащихся. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Удивительный дизайн

В здании филиала МГАХ находится зрительный зал, рассчитанный на 280 гостей. Как рассказал руководитель Московской государственной академии хореографии Евгений Бахтеев, на выступления планируется приглашать студентов ДВФУ, а затем и учеников школ, чтобы ребята видели, чем занимаются их ровесники.

Евгений Бахтеев. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

«Набор у нас начинается с 4 класса. Пока что мы не берем классы ниже, но решаем вопрос о том, чтобы принимать к нам первоклашек».

Больше всего многих удивили немного кривые стены и потолок со специальными полостями, но Евгений Бахтеев объяснил, что это сделано для лучшей акустики.

Затем нас отвели в репетиторий, где занимались будущие звезды балета. По словам девочек, учиться им здесь нравится: из-за удобных переходов между зданиями нет необходимости переодеваться в уличную одежду, а в раздевалках есть душ и туалет.

Больше времени уделяется искусству

По переходам, которые здесь кстати называют теплыми (потому что они греют зимой), мы попали в образовательный центр и сразу же направились в кабинет химии с оборудованием для комфортной учебы. Кстати, стулья «растут» вместе с учениками – по мере взросления ребенка можно регулировать высоту мебели.

Кабинет химии. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

В здании также есть кабинеты: робототехники, технологии по обработке ткани, кулинарии, библиотека, из окон которой открывается красивый вид на море, поэтому если дети устанут читать книги, они могут дать глазам отдохнуть и полюбоваться природой.

Библиотека. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Бассейн в образовательном центре. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

«Мы реализуем программы с семи лет: с 1 по 4 классы – начальное образование, с 5 – среднее профессиональное. В 9 классе ребята сдают ОГЭ, получают аттестат, экзамены в 11 они не проходят, а выпускаются с дипломом о среднем профессиональном образовании с квалификацией «Артист-исполнитель. Педагог». Но отмечу, что детям дается большое количество времени не на то, чтобы сидеть за учебниками, а именно для занятий на музыкальных инструментах, в репетиториях они могут тренироваться до 22:00», – рассказала директор филиала ЦМШ Наталья Мальцева.

Наталья Мальцева. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

В школе также находится спортзал площадью в 600 квадратных метров, однако у детей есть много ограничений, которые касаются физкультуры. Например, музыкантам запрещены игровые виды спорта, ведь они могут травмировать руки или определенные группы мышц.

У ребят есть ограничения по занятиям спортом. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Общая комната, где ребята могут перекусить. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Обучить специалистов

После образовательно центра нас отвели в музыкальный корпус рассчитанный на 300 учащихся. Здесь расположились 56 репетиториев, 67 классов для занятий с педагогами, 4 мастерских по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов. Наталья Мальцева показала оркестровый зал, комнату с клавишными и струнными инструментами, также нам повезло посмотреть и послушать, как юный воспитанник усердно тренируется и пробивает себе путь к успешному будущему.

Оркестровый зал. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Кстати, о будущем:

«Безусловно, наша планка – выпустить артистов минимум федерального, а максимум мирового уровня. Одна из задач наших филиалов – обеспечить учреждения культуры специалистами. Уже сегодня поступают запросы на наших выпускников, а некоторые из ребят уже работают и стажируются».

Экскурсия закончилась небольшим музыкальным выступлением, на котором учащиеся продемонстрировали свои успехи.

Отмети, что филиалы ЦМШ и МГАХ во Владивостоке работают давно, но у них не было своих помещений, и работать приходилось на базе различных учреждений.

Чтобы попасть в школу, ребенок должен пройти творческое собеседование, где приемная комиссия проверит его способности. Более подробно с информацией можно ознакомиться на сайте в разделе «Образование».

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