Лес с треской и коровы в море: приглашенные во Владивосток стрит-арт художники украсят город

Фестиваль продлится с 15 по 30 сентябрь. Тематическая фотография. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 15 по 30 сентября жителей и гостей Владивостока ждет масштабное событие – первый Дальневосточный фестиваль уличного искусства. На нем местные стрит-артеры смогут украсить подпорные стены в парке Минного городка, а также посетить серию вебинаров с художниками, чтобы обменяться опытом, узнать для себя что-то новое и просто поговорить о творчестве. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Главная цель фестиваля – помочь молодым художникам заявить о себе, а также улучшить свои навыки, общаясь с более опытными коллегами из других регионов.

«Вначале была улица. Улица, которая стала основой творческого пути. Она дала нам понимание правильного подхода к созданию нового под призмой классических форм, чтобы сделать не просто рисунок, а стиль нашей жизни. Мы знаем, что, таких как мы много, и, чтобы собрать всех в одном месте, родился первый Дальневосточный фестиваль уличного искусства», – рассказал об идее создания мероприятия продюсер мастерской Mikeneko Константин Лотарев.

Одна из локаций, которая приобретет новый вид в рамках фестиваля, подпорные стены в парке Минного города. На сооружении появится роспись, а именно выкрашенный в красный цвет прототип самолета ДБ-3, совершивший рекордный суточный перелет из Москвы в регион Владивостока в 1938-м году.

Росписью стены займутся художники из Санкт-Петербурга Effect Graff.

«Ребята серьезно относятся к работе и знают свое дело. Они сделают большое панно, издалека будет видно общий сюжет, но парни любят добавлять различные мелки детали, которые можно заметить, только если пристально вглядеться».

Подготовка к разрисовке стены уже началась, художники закончат свою работу 20-21 числа.

Часть рисунка, который появится в парке Минного городка. Фото: graf_fest.

Кроме Минного городка в рамках фестиваля планируется украсить стену на Патрокле, а именно на Архангельской.

«Пригласили художников как местных, так и из других городов. Мы делали открытую регистрацию перед фестивалем и получили почти 100 заявок, даже от ребят из Казахстана. Мы сами не ожидали такого отклика, но с другой стороны такой исход не удивителен, ведь сообщество художников в России довольно дружелюбное, ведь каждый помогает распространять информацию».

Константин добавил, что художников отбирали по способностям, после чего дали им техническое задание. Каждый из них нарисовал эскизы в своих стилях, а затем их совместят в общий граффити продакшн, ведь изображения будут выполнены в одной колористике с использованием черного, серого, белого, желтого, красного и бирюзового цветов.

Некоторые художники уже начали рисовать свои части. В будущем на стене появится лес с треской, коровы из бухты, хоккеисты на скейтборде, дракон с волной и многое другое.

Эскизы работы для стены на Архангельской. Фото: graf_fest.

«Про остальные две локации пока сложно сказать, так как они находятся на согласовании. Но уже известно, что украсим фасад дома (это сделает художник SHOZY, который рисует 3D-абстракции) и два трамвая».

Константин отметил, что приморская столица словно магнит притягивает к себе творческих людей. Часто в городе проходят масштабные события, которые вдохновляют творцов продолжать развивать свой потенциал и создавать больше арт-сообществ. Поэтому команда Mikeneko кроме фестиваля разрабатывает и другие мероприятия:

«Запланированы вебинары с приглашенными художниками и арт-маршрут по Владивостоку. На онлайн-картах будут обозначены уличные рисунки города, причем не только от нашей мастерской, но и других ребят».

Золотой дракон на острове Попова станет первой работой в стрит-арте маршруте. Фото: graf_fest.

Продюсер мастерской Mikeneko уверен, что фестиваль поможет Владивостоку добиться статуса столицы стрит-арта в ДФО:

«Фестиваль мы хотим проводить ежегодно и будем постоянно расширяться. Мы хотим, чтобы стрит-арт был направлен на искусство, а не коммерцию, а люди из других регионов приезжали сюда, смотрели на уличные картины и может даже принимали участие в их создании».

Организовать фестиваль команда смогла при поддержке фонда культурных инициатив.

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