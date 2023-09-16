Покорители высотки: пожарные добежали до 41 этажа самого высокого здания на Дальнем Востоке

Высота «Аквамарина» свыше 155,5 метров. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В третий раз во Владивостоке прошли межрегиональные соревнования по скоростному подъему «Дальневосточная вертикаль». Мероприятие собрало сотрудников газодымозащитной службы со всего ДФО. О том, как прошли состязания – в фоторепортаже «Комсомольской правды – Владивосток».

Стартовали соревнования 16 сентября в 10:30. Побороться за победу пришли как местные специалисты, так и прибывший из Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краев, Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Чукотского автономного и Сибирского федерального округов.

В соревнованиях участвовали пожарные с Камчатки, Сахалина и других регионов ДФО. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Подготовка к состязанию. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Поддержать спасателей пришли их семьи. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В рамках состязаний участникам предстояло покорить первый на Дальнем Востоке и Сибири небоскреб «Аквамарин», а именно подняться по лестнице на 41 этаж здания в полном комплекте обмундирования, и сделать это как можно быстрее своих соперников.

Участники поднимались на 41 этаж пешком по лестнице. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Преодолевать лестничные пролеты пришлось в полном обмундировании. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Третий год подряд соревнования проводят для того, чтобы популяризовать в спорт на Дальнем Востоке, укрепить здоровье спасателей, а также повысить их психологическую устойчивость в моменты чрезвычайных ситуаций.

Соревнования проводят для популяризации духа и укрепления психики спасателей. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Соревнования стартовали активно, но уже к концу финиша можно было заметить, что участники устали. Кто-то, добравшись до нужного этажа, поспешил снять часть обмундирования, чтобы было легче дышать, а кто-то отдыхал у стены. Наверху спасателей ждали медработники, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

На финише было видно, что участники устали. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Отдых после тяжелого подъема. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

На финише пожарных ждали медики. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Всего в мероприятии участвовали 27 команд. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В командном зачете Приморье завоевало второе место, а в личном первое место досталось Павлу Романову.

Соревнования проходят в третий раз. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

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