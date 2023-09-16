Покорители высотки: пожарные добежали до 41 этажа самого высокого здания на Дальнем Востоке

Высота «Аквамарина» свыше 155,5 метров.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
В третий раз во Владивостоке прошли межрегиональные соревнования по скоростному подъему «Дальневосточная вертикаль». Мероприятие собрало сотрудников газодымозащитной службы со всего ДФО. О том, как прошли состязания – в фоторепортаже «Комсомольской правды – Владивосток».
Стартовали соревнования 16 сентября в 10:30. Побороться за победу пришли как местные специалисты, так и прибывший из Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краев, Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Чукотского автономного и Сибирского федерального округов.
В соревнованиях участвовали пожарные с Камчатки, Сахалина и других регионов ДФО.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Подготовка к состязанию.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Поддержать спасателей пришли их семьи.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
В рамках состязаний участникам предстояло покорить первый на Дальнем Востоке и Сибири небоскреб «Аквамарин», а именно подняться по лестнице на 41 этаж здания в полном комплекте обмундирования, и сделать это как можно быстрее своих соперников.
Участники поднимались на 41 этаж пешком по лестнице.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Преодолевать лестничные пролеты пришлось в полном обмундировании.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Третий год подряд соревнования проводят для того, чтобы популяризовать в спорт на Дальнем Востоке, укрепить здоровье спасателей, а также повысить их психологическую устойчивость в моменты чрезвычайных ситуаций.
Соревнования проводят для популяризации духа и укрепления психики спасателей.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Соревнования стартовали активно, но уже к концу финиша можно было заметить, что участники устали. Кто-то, добравшись до нужного этажа, поспешил снять часть обмундирования, чтобы было легче дышать, а кто-то отдыхал у стены. Наверху спасателей ждали медработники, чтобы в случае необходимости оказать помощь.
На финише было видно, что участники устали.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Отдых после тяжелого подъема.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
На финише пожарных ждали медики.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Всего в мероприятии участвовали 27 команд.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
В командном зачете Приморье завоевало второе место, а в личном первое место досталось Павлу Романову.
Соревнования проходят в третий раз.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
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