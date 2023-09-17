Не стоит путать прожиточный минимум и МРОТ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько регионов Дальнего Востока в середине сентября представили новые данные по установке суммы прожиточного минимум на 2024 год. Это стоимость условной потребительской корзины – ключевых продовольственных продуктов (хлеб, овощи и фрукты, сахар, соль, чай, мясо, рыба, молоко, масло), непродовольственных товаров, а также услуг, в том числе платежей за ЖКХ. «КП – Дальний Восток» публикует данные о том, как суммы отличаются в зависимости от региона.

Правительство Приморского края установило прожиточный минимум на 2024 год. На душу населения он составит 18 152 рубля, что на 1046 рублей больше, чем в этом году.

Для трудоспособных приморцев прожиточный минимум составит 19 786 рублей (+1140), для детей – 18 938 рублей (+900), для пенсионеров – 15 611 рублей (+728).

В Хабаровском крае прожиточный минимум на 2024 год увеличился на четыре процента по сравнению с 2023-м. ПМ на душу населения в крае составит 19 937 рублей. В том числе: для трудоспособных граждан – 21 731 рубль, для пенсионеров - 17 146 рублей, для детей – 21 965 рублей.

С 2024 года прожиточный минимум в Камчатском крае в среднем на душу населения может составить 27 549 рублей, вместо 26 388 рублей. Для трудоспособного населения он будет равен 30 028 рублей, сейчас прожиточный минимум составляет 28 763 рублей.

В Амурской области на душу населения ПМ увеличат до 17 823 рублей (в 2023 году он составляет 17 047 рублей). Для пенсионеров поднимут до 15 328 рублей (в 2023 – 14 660 рублей), для трудоспособных жителей – 19 427 (в 2023 прожиточный минимум достигает 18 581 рубля), а для детей – 18 953 (в 2023 году – 18 128). В северных районах области показатели в среднем больше на 1,7 тысячи рублей.

Минимальный уровень дохода человека, необходимый для удовлетворения базовых потребностей – это важный показатель экономики. Он предназначен для оценки эффективности региональных программ, а также о том, какой уровень помощи необходимо оказать финансово незащищенным группам жителей.

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