«Полицейским удостоверением машет как проездным»: пьяный скандал прогремел в Приморье из-за фейс-контроля

Произошло все в ресторане в Большом Камне. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В выходной день каждому из нас хочется отдохнуть после тяжелой рабочей недели, и все мы выбираем разные для этого способы. Кто-то предпочитает отправиться компанией на море, другие навести порядок на даче, а третьи не против пригубить алкоголя, а затем отправиться на танцы в клуб. Так две (судя по кадрам, выпившие) скандалистки направились в одно из заведений Большого Камня – в ночь с 16 на 17 сентября. В таком состоянии их никто не пустил внутрь, из-за чего женщины (по данным очевидцев, сотрудники полиции) устроили скандал. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Якобы нетрезвым следовательницам предложили прийти в другой день, но их такой расклад не устроил. Вместо того чтобы спокойно принять отказ и уйти, они начали оскорблять охранников ресторана, совсем не стесняясь выражений. Затем скандалистки вытащили туз из рукава – показали свои служебные удостоверения. К их сожалению, на сотрудников заведения не подействовало и это.

«Мы не обязаны перед вами отчитываться <...> Поедешь далеко и надолго. Не сидел что ли?» – говорит на видео одна из дебоширок.

Как добавили очевидцы, заставшие всю эту картину, одна из женщин, назовем ее Елена, даже вызвала наряд полиции, который приехал оперативно. Но какую помощь она рассчитывала получить от своих коллег, непонятно. Продолжение истории осталось за кадром.

Согласно данным сайта регионального УМВД, сотрудница работает старшим оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции одного из отделов МВД Приморья. А ее спутница занимает кресло и.о. руководителя одного из отделов полиции ЗАТО Фокино. При этом на момент публикации обе странички уже не доступны – пользователя встречает ошибка 404. Причастность к органам правопорядка, отметим, зафиксирована и на видео: так, например, женщины проронили фразу «Ребят, тут сотрудников следственного отдела не пускают».

Ролики со скандалом мгновенно разлетелись по социальным сетям, а история прогремела уже чуть ли не на все Приморье, и вызвала волну гнева у жителей. Однако нашлись и те, кто занимает нейтральную позицию:

«То, что есть на видео, говорит о правоте охраны, но нет начала. Поэтому, выводы делать рано».

И с этим стоит согласиться. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился в пресс-службу УМВД России по Приморью, чтобы узнать детали конфликта. Если женщины действительно работают в органах, то как они изложили свою историю? Однако в ведомстве пока не дали комментарии по этому поводу.

ОБНОВЛЕНИЕ 14:34

Как рассказали корреспонденту в пресс-службе УМВД по краю, женщины в данный момент в полиции не работают.

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