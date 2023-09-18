В пригороде Владивостока виадук обрушился на федеральную трассу

В ЧП есть пострадавшие. Фото: принтскрин видео.

ЧП произошло в пригороде Владивостока в районе автобусной остановки «Весенняя». На выезде из приморской столицы на федеральную трассу рухнул виадук, есть пострадавшие. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали очевидцы. По их словам, надземный переход сбил самосвал с поднятым кузовом. Водитель заявляет, что кузов поднялся сам.

Судя по рассказам очевидцев, в момент ЧП внутри крытого виадука никто не находился. Пока известно, что пострадал водитель, который ждет сотрудников скорой помощи.

ЧП также повлияло на движение других автомобилей, так как дорога оказалась перекрыта в обе стороны.

В пресс-службе правительства Приморья подтвердили, что виадук снес самосвал. На место обвала направили бригаду АО «Примавтодор» для разбора лееров, а также спасателей и представителей министерства транспорта.

«Информация о пострадавших уточняется. На место выдвинулись краевые спасатели, представители минтранса. Сейчас решается вопрос с подъемом балки. Это 42-метровая металлическая конструкция. Как мера планируется разобрать барьерное ограждение на участке трассы, затем приступить к резке самой балки и по частям тяжелыми кранами ее убирать», – сообщили в минтрансе.

Разбирать конструкцию начнут к вечеру.

Альтернативный проезд доступен через участок дороги поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл.

Прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку.

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