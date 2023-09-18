Благоустройство озера на Сафонова во Владивостоке завершится осенью 2023 года

У жителей района появится место для отдыха. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

Во Владивостоке кипят работы по благоустройству общественной территории вокруг озера на улице Сафонова. В прошлом году эта территория победила в народном голосовании, организованном администрацией города по проекту «Жилье и городская среда». Обустройство здесь должно завершиться уже этой осенью, сообщили в пресс-службе администрации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Работы кипят каждый день. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

Вокруг озера обустраивают прогулочную зону с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами, строят детскую, спортивную и смотровую площадки. Здесь проложат пешеходные дорожки, озеленят и осветят территорию. По словам строителей, работы не останавливаются ни на день, и помешать им может только сильный дождь.

На озере строят смотровую площадку. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

Местные жители в течение нескольких лет проводили субботники на этом водоеме, чтобы сделать его чище и зеленее. Однако полностью благоустроить территорию не позволяли ресурсы. Помогли жителям администрация Владивостока и федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Вокруг озера проложат дорожки. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

В прошлом году мэрия провела народное голосование, чтобы горожане сами выбрали, какие территории нуждаются в обновлении в первую очередь. Озеро на Сафонова оказалось в числе таких объектов – за него отдали голоса почти восемь тысяч жителей краевой столицы.

После благоустройства повысится привлекательность участка. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

После благоустройства жители этой части Чуркина смогут с комфортом отдыхать у воды в жаркие летние дни. Обновление зоны вокруг водоема повысит и безопасность нахождения людей у водоема. Ведь рядом с озером кроме многоквартирных домов находятся две школы и детский сад.

Напомним, в прошлогоднем голосовании победили парк отдыха в Снеговой Пади и общественное пространство на сопке Орлиное Гнездо. Эти объекты тоже благоустроят до конца текущего года. Во время аналогичного голосования в этом году горожане выбрали общественные пространства на Жигура, 4-6, Ватутина, 26, и Кирова, 116. Территории обустроят в следующем году.

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