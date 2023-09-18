От жителей Владивостока ждут предложений, какими станут общественные пространства города

Какие пространства будут обустроены, определяют жители. Фото: администрация Владивостока

Жителей Владивостока приглашают на общественные обсуждения благоустройства нового общественного пространства на Жигура, 4-6, которое начнут обустраивать в 2024 году. Желающих высказать идеи, каким должен стать сквер, специалисты городской дирекции общественных пространств ждут 19 сентября в 19:00 часов в школе №67 по адресу улица Жигура, 52 а. С собой нужно взять паспорт, сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Общественное пространство на Жигура, 4-6, заняло второе место в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства на 2024 год по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». За отдали свои голоса без малого 11,5 тысячи горожан.

Администрация хочет получить от горожан предложения, как именно должен выглядеть сквер и какие элементы благоустройства они хотели бы в нем видеть. Также жители могут задать вопросы специалистам и обратить их внимание на важные особенности территории. Для участия в обсуждениях приглашаются все желающие.

Кроме того, до 15 октября жители могут высказать свое мнение по этому общественному пространству, заполнив специальную анкету.

«Этот опрос поможет нам учесть мнение горожан при благоустройстве, проанализировать запросы, выявить особенности территории и познакомиться поближе с её будущими пользователями. Результаты анкетирования будут опубликованы на сайте и в социальных сетях МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока», – сообщили в муниципальном учреждении.

На следующий день, 20 сентября, пройдут общественные обсуждения проекта нового парка в районе улицы Кирова, 116, занявшего третье место в народном голосовании. Его тоже благоустроят в 2024 году. Желающих внести предложения и задать вопросы по этому объекту ждут в 19:00 часов в школе № 58 на улице Чкалова, 15.

Онлайн-опрос по благоустройству территории на Кирова, 116, продлится до 8 октября.

В последние годы Дирекция общественных пространств активно создает новые благоустроенные места во Владивостоке. Среди них набережная Арсеньева, набережная Второй Речки, сопка Бурачка, скверы в поселке Трудовое, Некрасовский, Надибаидзе, парк им. Лазо и другие. Сейчас идет благоустройство территории в районе озера на Сафонова, 14, и на сопке Орлиное Гнездо.

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