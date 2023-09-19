Дальневосточные города будут развиваться по мастер-планам ДОМ.РФ

Визуализация из мастер-плана агломерации Улан-Удэ

Среди них — Владивосток, Якутск, Улан-Удэ, Магадан, Биробиджан, Северобайкальск, центральная часть города Петропавловска-Камчатского, о. Русский и Нерюнгри. Работа по мастер-планированию территорий в ДФО ведётся по поручению Президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам Восточного экономического форума 2021 года. При этом ДОМ.РФ ещё в 2016 году учредил специальный Фонд, который занимается в том числе разработкой и подготовкой к реализации мастер-планов городов и территорий по всей России.

Всего ДОМ.РФ ведёт работы по 41 мастер-плану, многие из которых завершены, а некоторые — уже реализуются. Институт развития также уделяет значительное внимание разработке дизайн-проектов общественных пространств. Например, в Хабаровске завершено благоустройство площади Блюхера, продолжается реализация проекта на 16 га парка «Динамо», а в Якутске благоустроены дворы многоквартирных домов на общей площади 3,6 га.

Согласно мастер-плану Петропавловска-Камчатского, в центральном районе города будет развиваться современная общественно-культурная застройка. Документ включает в себя благоустройство центральной площади и смотровой площадки, по которой сейчас заканчиваются строительные работы, а также концепцию развития микрорайона «Северный».

Задачи перспективного развития агломерации Улан-Удэ сфокусированы на экологической безопасности и сохранении чистоты озера Байкал. Поэтому мастер-планом предусмотрено широкое использование «зелёных» технологий, благоустройство парков, скверов и набережных, уделяется особое внимание высокотехнологичным производствам и экологически безопасным предприятиям. Пространственное развитие предложено решать в концепции 15-минутного города: вся необходимая жителю инфраструктура — на расстоянии не более 1,2 км.

Также мастер-план агломерации предполагает строительство 541 тыс. кв. м современного жилья в компактных самодостаточных районах. Реализация мастер-плана позволит увеличить турпоток в 3,5 раза и создать 32 тыс. новых рабочих мест к 2030 году.

Другой город рядом с Байкалом — Северобайкальск — в результате реализации мастер-плана получит новый пешеходный виадук через железнодорожные пути, отделяющие город от берега Байкала, реконструкцию обслуживающего город аэропорта в Нижнеангарске и новый кампус техникума.

Визуализация из мастер-плана Северобайкальска

Также планируется развитие города как всесезонного экологического курорта и создание современных гостиниц. По Стандарту комплексного развития территорий, разработанному ДОМ.РФ, в городе планируется построить 83 тыс. кв. м жилья к 2040 году.

«Несмотря на то что по состоянию на сентябрь 2023 года статус мастер-плана в законодательстве не закреплён, успешные примеры реализации по всей стране, позиция главы государства, а также активная поддержка региональных властей, бизнеса и жителей позволяют говорить об эффективности этого инструмента развития. В отличие от генплана, ПЗЗ и граднормативов, это стратегический документ верхнего уровня, который, помимо пространственного развития территории, учитывает экономические, социальные и инфраструктурные факторы. Мастер-план направлен, прежде всего, на улучшение качества жизни граждан. Поэтому особое внимание в нём уделяется тому, какой социальный эффект принесёт реализация мастер-плана, сколько будет построено жилья и сколько будет создано новых рабочих мест», — рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Согласно мастер-плану ДОМ.РФ, к 2030 году в Нерюнгри должно быть построено 100 тыс. кв. м жилья, благоустроено 100 дворов, а прирост рабочих мест составит 2,8 тыс. По мастер-плану Биробиджана, в городе будут также созданы новые рабочие места в количестве 4 тыс. Примечательно, что мастер-план Биробиджана был впервые представлен в этом году на ВЭФ. ДОМ.РФ выделил 36 ключевых проектов для дальнейшего развития города. Трансформации произойдут в социальной, транспортной, жилищной и экономической сферах. Планируется расширение пропускной способности ж/д ветки, ведущей к трансграничному мосту. Кроме того, для реализации международного туристического потенциала, который экспертами оценен до 500 тысяч человек, будут реализованы пассажирские перевозки.

Визуализация из мастер-плана Биробиджана

Отдельно стоит отметить строительство нового корпуса университета в Биробиджане и капитальный ремонт и оснащение учреждений профессионального образования.

«В процессе мастер-планирования ДОМ.РФ применяет ряд подходов, которые впоследствии помогают учитывать проблемы городов и находить баланс между интересами жителей, бизнеса и региональных властей. В частности, одним из первых этапов является детальный анализ социально-экономической, градостроительной обстановки и других факторов. Также мы запускаем онлайн-платформы и проводим очные сессии для сбора пожеланий и идей жителей.

В работе над мастер-планами мы учитываем значение индекса качества городской среды. Он рассчитывается в зависимости от состояния городских пространств и улично-дорожной сети. Индекс считается по таким критериям, как: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления. Ежегодно таким способом анализируется больше 1000 городов. Например, у Владивостока 205 баллов из 360 возможных, в Якутске — 185», — рассказала руководитель проектного отдела Ксения Голубева.

Преображать города и делать жизнь горожан лучше невозможно без подготовки квалифицированных кадров. Востребованных специалистов, с помощью которых реализуются мастер-планы ДОМ.РФ, в том числе, обеспечивает образовательная программа Архитекторы.рф, выпускники которой также работают в органах управления в городах ДФО.