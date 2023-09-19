В приморской столице более 90% запланированных на ремонт дворов приобрели новый вид

Обновленный двор на Калинина, 281. Фото: Администрация Владивостока

Приморскую столицу продолжают активно благоустраивать, ремонтируя улицы и дороги. В этом году в городе планируют отремонтировать дворы по 115 адресам, часть работ уже подходит к концу, например, на Калинина, 281. По словам инженера УК «Дальневосточные коммунальные системы» Надежды Валеевой, на территории этого дома сделали подъездную дорогу, расширили тротуар, обновили контейнерную площадку и установили три новые лестницы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По более чем 80 адресам ремонтные работы уже подходят к концу. Новый асфальт появился на Красного Знамени, 88, Океанском проспекте, 70в, Аллилуева, 10, Амурской, 12, Анны Щетининой, а также в пригороде Владивостока, в поселке Трудовое, на Лермонтова, 83 и 85, и по другим адресам.

Во дворах на Океанском проспекте, 70в, Аллилуева, 10, Анны Щетининой, 17, Карьерной, 11, Тухачевского, 40, 50 лет ВЛКСМ, 24, Гамарника, 4, появились новые детские и спортивные площадки.

Изначально в список на ремонт на 2023 год вошли 105 дворов, но благодаря экономии при производстве работ удалось включить в перечень больше территорий.

В приморской столице общественные пространства и придомовые территории благоустраивают в рамках четырех программ: по онлайн-голосованию, организованному по нацпроекту «Жилье и городская среда», всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортно среды, проектам «1000 дворов Дальнего Востока» от Минвостокразвития и «1000 дворов», инициатором последнего стал губернатор края Олег Кожемяко.

Как и в прошлом году, проводится три вида ремонта: асфальтирование дороги, установки детской или спортивной площадки, но популярностью у жителей города пользуется именно первая категория.

«Благодаря поддержке правительства и Юрия Трутнева мы смогли реализовать больше проектов по благоустройству придомовых территорий – в 2022 году 165 дворов обрели новый вид. В этом году реализация программ продолжится, а это значит, что еще больше дворов станут комфортными и безопасными», – отметил глава Владивостока Константин Шестаков.

За несколько лет существования программы «1000 дворов» во Владивостоке благоустроили более 600 придомовых участков.

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