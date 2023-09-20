ТЭЦ «Восточная» отпраздновала первый юбилей

На сегодняшний день предприятие работает в штатном режиме, ведется подготовка к прохождению осенне-зимнего максимума. Фото: пресс-служба АО "ДГК".

Свой первый 5-летний юбилей отметила ТЭЦ «Восточная» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро). Пуск станции состоялся в сентябре 2018 года – это событие стало ключевым для энергетики всего Приморского края. Теплоэлектроцентраль на сегодняшний день остается самым молодым энергопредприятием в Приморье и первым крупным энергетическим объектом, построенным во Владивостоке за последние полвека. Электрическая мощность станции составляет 139,5 МВт и тепловая – 432 Гкал/ч.

«Строительство станции началось в 2013 году. Основная сложность заключалась в том, что возведение корпусов, закладка фундаментов, монтаж нового оборудования, планировка площадки проводились в условиях действующего на тот момент предприятия – центральной пароводяной бойлерной и непрерывного отпуска тепловой энергии потребителям. И мы справились», – сообщает директор ТЭЦ «Восточная» Андрей Бесчастнов.

Сегодня ТЭЦ «Восточная» обеспечивает услугами отопления и горячего водоснабжения как предприятия, так и примерно 50 тысяч квартир Первореченского и Ленинского районов города. С 2019 года также обеспечивает жителей услугами электроэнергии, покрывая до 20% потребности Владивостока в тепле и электричестве.

Энергетики ведут системную профориентационную работу для учащихся высших и средних учебных заведений. Фото: Александра Зуева.

ТЭЦ «Восточная» полностью соответствует современным требованиям по экологической безопасности энергообъектов. Использование в качестве топлива природного газа ведет к минимизации выбросов вредных веществ по сравнению с использованием угля и мазута. Кроме того, на водогрейных котлах установлены инновационные горелочные устройства для еще большей минимизации воздействия на окружающую среду.

Эксплуатацией высокотехнологичного оборудования ТЭЦ занимаются 160 человек – профессионалы в своей деятельности. Средний возраст персонала – один из самых молодых среди предприятий Дальневосточной генерирующей компании.

«Технологический процесс работы станции подразумевает высокий уровень автоматизации. Это приводит к минимизации требований по обслуживанию оборудования во время работы, но вместе с тем увеличивает требования к квалификации работников станции. Наши сотрудники регулярно ведут работу по обучению и повышению квалификации. Большой вектор направлен на промышленную безопасность и охрану труда. Мы гордимся своим коллективом. Наши сотрудники – настоящие профессионалы своего дела», – сообщает Андрей Бесчастнов.

Эксплуатацией высокотехнологичного оборудования ТЭЦ занимаются 160 человек, средний возраст персонала – один из самых молодых среди предприятий ДГК. Фото: пресс-служба АО "ДГК".

На сегодняшний день предприятие работает в штатном режиме, ведется подготовка к прохождению осенне-зимнего максимума. Все необходимые работы для этого были проведены. Оборудование готово к бесперебойному энергоснабжению потребителей Владивостока.

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