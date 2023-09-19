Фестиваль «Владивостокская крепость» откроется уникальной сюитой

Во Владивостоке прошла пресс-конференция перед открытием фестиваля. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Несовместимые, на первый взгляд, звучания соединятся в одном произведении. 22 сентября исполнением уникальной сюиты Аdiemus Карла Дженкинса, да еще и в сопровождении колокольного звона, откроется музыкальный фестиваль «Владивостокская крепость». Идейным вдохновителем и организатором музыкального фестиваля стал музей – заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

Музей ранее отличался оригинальностью своих идей: будь-то музыкальные джазовые пикники или экскурсии по фортам с полным погружением в историю места. А уже через несколько дней специалисты учреждения и приглашенные гости представят жителям города у моря интереснейшее мероприятие. Музыканты соединят джаз хор, оркестр оперы, колокольный звон в исполнении одного музыкального произведения.

Приморскому зрителю будет представлена уникальная специально созданная для Владивостока музыкальная программа, состоящая из исполнения шести Adiemus Дженкинса с дополнением колокольного звона. В исполнении участвуют более 100 человек: 50 - из оркестра, 45 вокалистов хора и пять солистов.

Ради такой масштабной задумки приехали: детский джаз – хор из Свердловска, который за последние 15 лет своей деятельности завоевал 18 различных наград, оркестр театра «Новая опера», г. Москва, один из лучших звукорежиссеров из Москвы, уникальные солисты и музыканты, в том числе мультиинструменталист, который играет на деревянных духовых инструментах. Также солистом программы станет и специалист в области колокольного звона. Для исполнения сюиты во Владивостоке были отлиты девять колоколов и изготовлена звонница.

«Для того, чтобы крепость зазвучала, мы решили выбрать то, что должно звучать: великую музыку в исполнении талантливых заслуженных коллективов. Надеюсь, что родившиеся в душах слушателей в этот момент эмоции, переживания навсегда соединят их с крепостью», – сообщил директор музея Виктор Шалай.

Сцена создавалась специально, с учетом всех особенностей исполнения программы. Для того чтобы показать каждого участника джаз – хора со всеми движениями и элементами выступления: зонтики, платки, голуби - сцена поднята над оркестром на 1,5 метра. По словам Дмитрия Волосникова, главного дирижера «Новой оперы», это будет более театральное представление, чем концертное.

Концерт-открытие начнется 22 сентября, в 19.00. Фестивальная программа продлится до 28 сентября, в нее вошли мастер-классы по колокольному звону и цикл образовательных лекций. Отметим, 22 сентября площадка начнет работать с 12 часов.

В день открытия фестиваля для гостей будут организованы экскурсии по Пороховому погребу № 13; экскурсии-бродилки для самых маленьких, мастер-классы от Музея-заповедника и пленэр, книжная гостиная и игротека филиала Третьяковской галереи во Владивостоке, различные мастер – классы, включая обучение колокольному звону для всех желающих. Также предусмотрены фуд-корты и территории для отдыха и зоны для активных игр.

Для удобства зрителей организаторы мероприятия в день открытия предусмотрели бесплатные шаттлы, которые будут курсировать от центральной площади Владивостока до Порохового погреба № 13 с 11:00 и обратно по маршруту Пороховой погреб № 13 – Центр, последний шаттл запланирован на 22:00

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