Новые стадионы, спортивные площадки и комплексы: как Приморье развивает детский спорт

В Приморье появляется все больше объектов спортивной инфраструктуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За четыре года доля жителей края, которые занимаются физкультурой и спортом, выросла в 1,6 раза – до 56%. Это стало возможным благодаря созданию необходимой инфраструктуры. Понимая это, правительство Приморья уделяет большое внимание тому, чтобы юным жителям края было удобно и комфортно заниматься спортом. В регионе появляются десятки новых благоустроенных стадионов с удобными беговыми дорожками, современными тренажерами и оснащением для командных видов спорта. Подробности развития спортивной инфраструктуры в Приморье – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Масштабное преобразование спортивных объектов стартовало в краевой столице, жители которой неоднократно обращались в правительство региона с просьбами о благоустройстве существующих пришкольных стадионов и строительстве новых. Ведь состояние многих из тех, что есть в городе сейчас, далеко от удовлетворительного.

«Детям негде заниматься. Поэтому вместе с мэром мы обсудили вопрос, сколько стадионов сможем отремонтировать в этом году. Было принято решение о выделении 460 миллионов рублей на 30 пришкольных стадионов. 20 из них уже сделаны, 10 – на стадии сдачи», – сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

При строительстве часть средств получилось сэкономить, и их направили на капитальный ремонт еще четырех стадионов. Таким образом, осенью в строй введут 34 обновленных объекта.

К реконструкции спортивных сооружений подходят комплексно, стараясь учесть интересы и пожелания детей и их родителей.

Так, к примеру, на стадионе образовательного центра «Вектор» на улице Пацаева, где учатся 1840 детей, заменили покрытие футбольного поля и беговых дорожек, установили рампы.

А в школе № 14 на улице Ивановской, обучающей 829 ребят, появились обновленные футбольное поле, баскетбольная площадка и пространство для занятий киокусинкай каратэ. Ребята из этой школы успешно выступают на российских и международных соревнованиях, и сейчас у них появилась возможность оттачивать свои навыки на удобной площадке.

Стадионы отремонтируют не только во Владивостоке. Олег Кожемяко подчеркнул, что программа по реконструкции спортивных объектов распространиться и на другие населенные пункты края.

«Эту работу мы будем продолжать и по другим нашим городам, чтобы у детей и взрослых в вечернее время была возможность заниматься спортом. Это хороший шаг на пути приобщения населения к массовому спорту, здоровому образу жизни», – сообщил губернатор.

В ряде населенных пунктов такая работа уже ведется.

Так, 23 августа открылся инновационный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в поселке Ливадия Находкинского городского округа, построенный на средства федеральной программы «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Комплекс состоит из футбольного поля, площадок для волейбола и баскетбола, беговых дорожек и трибуны, рассчитанной на 100 зрителей. Кроме того, здесь расположены две «умные» тренажерные площадки для детей и взрослых – на каждом спортивном снаряде размещен QR-код, считав который с помощью смартфона, можно посмотреть видеоинструкцию по использованию объекта.

По словам министра спорта Приморского края Жана Кузнецова, на сегодня этот комплекс является самым современным плоскостным сооружением в регионе.

На открытии комплекса Олег Кожемяко отметил, что кроме Ливадии и Владивостока спортивные объекты создаются в Большом Камне и Смоляниново. До конца года в рамках проекта «Спорт – норма жизни» в Находке и Кавалерово появятся крытые тренировочные катки, в Чугуевке и Партизанске построят новые физкультурно-оздоровительные комплексы, а в краевом центре – кёрлинг-центр.

Развитию детского спорта и физкультурного движения в крае помогает и обеспечение спортивных учреждений транспортом.

Так, 4 сентября детским спортивным учреждениям из 26 муниципалитетов края передали 30 автобусов производства Минского автомобильного завода, закупленных на средства краевого бюджета. Вместительные и комфортные автобусы высокой проходимости позволят юным спортсменам из самых удаленных районов Приморья участвовать в краевых и международных соревнованиях, проводимых в регионе.

«Спортом в крае занимаются порядка 80% детей, это один из самых высоких показателей среди регионов страны. Мы видим, насколько востребованы детские спортивные состязания, которые проходят у нас. Это «Дети Азии», которые состоялись в прошлом году. В этом году «Дети Приморья», в которых приняли участие 1,5 тысячи юных спортсменов из нашего края, Китая, Беларуси, новых регионов России. Участие в них повышает мастерство ребят, они видят, что те тренировки, которые они с тренерами проводят на местах, даже где-то в глубинке, дают результат на международных соревнованиях, а значит, их труд не напрасен», – сказал на церемонии передачи транспорта губернатор.

Губернатор Олег Кожемяко. Фото: Александр ХИТРОВ

Как ранее подчеркивал губернатор Приморья Олег Кожемяко, за пять лет в крае значительно возросли расходы на социально значимые направления, в том числе в два раза – на спорт. За четыре года доля жителей края, которые занимаются физкультурой и спортом, выросла в 1,6 раза – до 56%. Это стало возможным благодаря созданию необходимой инфраструктуры.

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