Просьбы вернуться игнорировала: в Лесозаводске из окна на шестом этаже выпала пенсионерка

Сотрудников ведомства поощрят правами главы УМВД России по Приморью. Фото: принтскрин видео.

В Приморье сотрудники полиции спасли пожилую женщину, которая рухнула из окна квартиры на шестом этаже. Произошло все в Лесозаводске на улице Пушкинская. Сотрудникам ведомства сообщили, что жительница встала на подоконник и не реагирует на просьбы вернуться внутрь. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Вместе со спасательной и медицинской службами сотрудники полиции оперативно приехали к дому. На подоконнике действительно стояла 70-летняя женщина, которая явно не планировала возвращаться в квартиру.

Из-за особенностей расположения здания спецавтомобиль МЧС не смог подъехать близко к зданию, поэтому лестницу не получилось использовать. Поэтому участники спасательной операции подготовили прыжково-спасательное устройство «Куб жизни».

Пока одна часть команды готовила большой матрас, другая начала подниматься на шестой этаж, чтобы вскрыть дверь и помочь женщины из квартиры.

Работы сотрудников служб в здании координировал врио начальника полиции МО МВД России «Лесозаводский» Евгений Ворожун. В это же время на улице дежурный майор Василий Кулеш пытался убедить женщину вернуться в квартиру, однако она продолжала игнорировать чужие просьбы, а в какой-то момент сорвалась вниз.

Трагедии удалось избежать благодаря тому, что Василий Кулеш вместе с водителем дежурной части сержантом полиции Дмитрием Ореховым вовремя среагировали и передвинули «Куб жизни» по траектории падения пенсионерки.

Как поделилась начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, женщина осталась жива, получила лишь незначительные травмы, из-за чего ее доставили в больницу.

Полицейских, которые участвовали в спасательной операции, поощрят правами главы УМВД России по Приморью.

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