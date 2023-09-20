Аттестат плюс профессия: школьники Владивостока получат специальность вместе с основным образованием

Одной из популярных профессий у школьников стала медсестра. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году учащиеся 8-11 классов 22-х школ Владивостока получат не только знания, но и профессиональные навыки. В городе стартовала программа, в рамках которой выпускники могут посещать занятия в колледжах и в итоге получат свидетельства о подготовке по той или иной специальности. Всё это пройдет в Год первой профессии, который объявлен во Владивостоке. Подростки – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в городском управлении по взаимодействию с учреждениями образования, ребятам на выбор предоставляют 23 специальности. Самыми популярными профессиями у подростков оказались агент банка, специалист по информационным системам, слесарь по ремонту автомобилей, секретарь-администратор, медицинские брат или сестра. Также школьникам предлагают обучиться на сварщика, парикмахера, слесаря по ремонту подвижного состава, графического дизайнера, администратора отеля, делопроизводителя.

Программы рассчитаны на 72 и 144 часа. Занятия ведут педагоги из 8 средних профессиональных учебных заведений. В этом году желание получить дополнительное образование изъявили 1135 старшеклассников.

«Мы запустили возможность учиться и получать профессию в школах Владивостока впервые. Для ребят подобрали перечень интересных и востребованных на рынке труда направлений. Основной посыл нашего проекта – ранняя профориентация молодежи. Это позволит ребенку не только получить свою первую профессию, но и определиться с тем, в каком направлении ему стоит двигаться дальше», – отметил первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

Год первой профессии, направленный на профориентацию старшеклассников, предложил провести мэр Владивостока Константин Шестаков во время ежегодного отчета перед депутатами городской думы в мае 2023 года. Он отметил, что в приморской столице, как и всем крае, остро стоит вопрос квалифицированных кадров.

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