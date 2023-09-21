Портреты вытоптаны: семьи погибших на СВО бойцов заявили о беспределе на кладбище во Владивостоке

По словам родственников погибших, подрядчик оставил после себя мусор. Фото: nadega_news.

Глава приморской столицы Константин Шестаков в своем telegram-канале заявил об увольнении одного из сотрудников администрации. Также мэрия расторгла контракт с подрядчиком, который занимался созданием мемориала на Морском кладбище во Владивостоке. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поводом для проверки послужили обращения родственников бойцов, погибших во время СВО. Как рассказали приморцы в социальных сетях, создание памятника начались 18 сентября. На следующий день семьи военнослужащих приехали на кладбище и увидели результаты работ подрядчика: флаги и венки с могил были убраны, кругом валялся мусор, береты и портеры погибших оказались вытоптаны.

«Вдовы, матери, сестры, ребята морпехи из Питера, которые приехали в рамках автопробега «Дорога памяти», все убирают мусор. Но нет ни одного работника или представителя городской среды».

Весь беспорядок убирали жены и матери бойцов. Фото: nadega_news.

После этой истории администрация города провела проверку и расторгла контракт с подрядной организацией. Более того, с должности главы управления городской среды была уволена Наталья Руденко, которая контролировала работы, а заместителю главы администрации, курирующему это направление, объявили выговор.

«В ближайшее время мы заключим новый контракт на проведение работ по созданию мемориала. Все запланированные работы должны быть завершены в срок до конца года», – отметил глава Владивостока.

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