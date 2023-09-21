Краевая детская клиническая больница №2, основанная еще в 1940 году, сегодня представляет собой крупный многопрофильный центр с новыми возможностями и грандиозными амбициями. Здесь бок о бок трудятся мэтры своего дела и молодые специалисты.

Возглавляет команду КДКБ №2 главный врач Рыжененкова Инна Николаевна. Фото: предоставлено КДКБ №2

В 2021 году КДКБ №2 открыла новую страницу своей истории. В структуру детской больницы влились: четыре детских поликлиники, врачебно-физкультурный диспансер, Центр вакцинопрофилактики, Центр здоровья, Клинико-диагностическая лаборатория, Отделение эндоскопии, функциональной и ультразвуковой диагностики. Всего в штате 450 сотрудников.

Медицинская помощь оказывается как детям, так и взрослым!

Стационар на 105 коек оборудован самым современным оборудованием. 24 часа в сутки работает приемный покой, оказывается экстренная и неотложная помощь несовершеннолетним пациентам. В 2018 году на базе детской больницы открыто единственное в Приморском крае отделение паллиативной помощи детям.

Врачи паллиативного отделения борются за жизни детей с тяжелыми заболеваниями. Фото: предоставлено КДКБ №2

«Наша гордость – это наши врачи, которые берутся за самые сложные случаи, даже если нет опыта ведения подобных пациентов в крае и нет клинических рекомендаций. Специалистами с высокой квалификацией и колоссальным опытом проводится лечение детей со спинальной мышечной атрофией, проводится ботулинотерапия, лечение орфанных заболеваний (это редко встречающиеся, малоисследованные состояния). Мы используем передовые методы, например, для детей с ревматологическими заболеваниями применяются генно-инженерные биологические препараты. При поддержке благотворительного фонда «Круг добра» ведется лечение в том числе труднодоступными в Российской Федерации препаратами», – отмечает Инна Рыжененкова.

Девиз команды КДКБ №2: Мы за здоровое поколение!

Адрес: г. Владивосток, ул. Черёмуховая, д.11

Телефоны: 8 (423) 227-09-97, 8 (423) 225-54-30

Сайт: https://www.kdkb2.ru/

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