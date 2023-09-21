Охранную зону Уссурийского заповедника увеличат на шесть тысяч гектаров из-за леопардов

В заповеднике восстановят популяцию леопарда. Фото: НП "Земля леопарда"

Уссурийский заповедник полностью окружат охранной зоной, проект приказа об этом подготовлен Минприроды России. Это позволит восстановиться естественным природным комплексам и улучшит условия обитания дальневосточного леопарда, которого в этом году вернули на эту особо охраняемую природную территорию, сообщает «КП – Владивосток»

Сейчас охранная зона определена только для одного лесничества заповедника – Комаровского. Минприроды планирует создать ее для второго – Суворовского, лесничества, что позволит полностью окружить заповедник. Ширина ее составит не менее одного километра. Общая площадь охранной зоны при этом увеличится более чем на шесть тысяч гектаров – с 71,5 тысячи гектаров до 77,6 тысяч гектаров. Расположится она на территории Михайловского, Анучинского и Шкотовского районов края.

Охранная зона не является особо охраняемой природной территорий, но в ней установят ограничения на виды деятельности человека, которые могут навредить природе. Точный список «запретов» пока не известен – он будет определен положением об охранной зоне. Но Минприроды пообещало, что жители окрестных поселков смогут свободно посещать ее и добывать здесь дикоросы. Более того, в населенных пунктах и на дальневосточных гектарах, попавших в состав зоны, будет разрешено капитальное строительство.

По мнению специалистов Минприроды, создание охранной зоны поможет естественному восстановлению природных экосистем Юго-Западного Приморья, что позволит закрепиться здесь дальневосточному леопарду, которого реинтродуцируют на территорию Уссурийского заповедника.

Уссурийский заповедник имени В.Л. Комарова был создан в Приморье в 1934 году под названием Супутинский. Свое нынешнее название он получил в 1974 году. До 2021 года заповедник находился под управлением Минобрнауки, после чего был передан в ведение Минприроды России под управление дирекции ФГБУ «Земля леопарда». Площадь заповедника – 41 234 гектара.

Весной этого года на территорию Уссурийского заповедника переселили трех дальневосточных леопардов с территории национального парка «Земля Леопарда». Ранее эти хищники обитали на территории заповедника, но исчезли к середине прошлого века. Сейчас, когда численность пятнистых кошек на территории национального парка выросла до 125 особей, ученые решили попробовать вернуть часть животных в историческое место обитания, чтобы увеличить ареал этого вида.

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