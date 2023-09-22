Оберегать и тигров, и людей: гоинспекторов Хабаровского края снабдили техникой для борьбы с браконьерами

Технику передали защитникам тигра. Фото: Амурский тигр

На территории административного комплекса охотнадзора в селе Сосновка Хабаровского края состоялась торжественная церемония передачи техники и спецсредств для защиты полосатых хищников, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Оборудование будет использоваться для проведения антибраконьерских рейдов в ареале амурского тигра. Один из вездеходов уже использовали по назначению еще до официальной церемонии передачи — для проверки информации о браконьерской охоте на юге края.

– Служба охотнадзора должна быть экипирована лучше, чем браконьеры, которые, к сожалению, ещё есть в тайге. С большим удовольствием мы передаем инспекторам автомобили и другую технику, необходимую им для выполнения их важной работы», –отметил председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.

Инспекторы госохотнадзора. Фото: Амурский тигр

Этой зимой в Хабаровском крае из-за роста популяции амурского тигра и распространения африканской чумы свиней увеличилось количество конфликтных ситуаций, связанных с дикими животными. Хищники стали чаще выходить к границам населенных пунктов. Инспекторам приходится их отлавливать и доставлять в центры реабилитации, где специалисты проводят осмотр и оказывают животным ветеринарную помощь.

Вездеходы помогут в борьбе с браконьерами. Фото: Амурский тигр

Увеличилась потребность в спецсредствах для проведения мероприятий по отпугиванию и отлову хищников. Ранее Центр «Амурский тигр» передал в службы средства для отпугивания дистанционные инъекторы. Теперь в службы передали четыре транспортировочных бокса. Они уже отправились в районы, на территории которых действуют разрешения на отлов конфликтных тигров. Кроме службы охотничьего надзора новый автомобиль получили центра проведения вскрытий и экспертиз в Хабаровском крае.

Напомним, в это воскресенье во Владивостоке пройдет ежегодное празднование Дня Тигра, посвященный сохранению самой большой кошки на планете. Цель – привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Мероприятия для жителей и гостей города пройдут с 11 до 17 часов на набережной Спортивной гавани.

АНО «Амурский тигр» – организация, созданная Русским географическим обществом. Свою деятельность Центр осуществляет без бюджетного финансирования, за счет спонсоров.

ПО ТЕМЕ:

Трикинг, твистер, магия и концерты: опубликована программа и расписание Дня тигра во Владивостоке 24 сентября

Появилась программа мероприятий на 24 сентября в День тигра во Владивостоке (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.