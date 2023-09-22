Почти 32 тысячи пострадавших от паводков жителей Приморья получили выплаты

Люди могут получить средства на приобретение нового жилья. Фото: правительство Приморского края

В Приморском крае продолжается выплата материальной помощи людям, дома которых оказались подтоплены во время обрушившегося на регион в августе тайфуна. Уже 31373 заявления направлены на выплату финансовой помощи, больше 70 человек получили деньги на капитальный ремонт пострадавшего жилья. В районах, который попали под удар стихии первыми, выплачены средства по 92% заявлений, в Дальнереченске, Лесозаводске и Хасанском округе деньги получили 50% пострадавших, – рассказала министр труда и социальной политики края Светлана Красицкая. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На сегодняшний день 6602 человека получили выплату в размере 100 тысяч рублей за полную утрату имущества первой необходимости, 7739 жителям направлено по 50 тысяч рублей за частичную утрату такого имущества, еще 17394 приморцам, в дома которых зашла вода, оказали единовременную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей.

По миллиону рублей получили семьи людей, погибших из-за паводка.

Министр напомнила тем, кто еще не обратился за помощью, что сделать это нужно в течение двух месяцев со дня введения ЧС. Подать заявление о выплате можно через МФЦ или портал Госуслуг.

Факт утраты имущества должен быть подтвержден муниципальной комиссией при обследовании помещения. Решение о выплате принимается в течение 15 дней с момента регистрации заявления в органах соцзащиты.

73 человека получили средства на капитальный ремонт поврежденных водой домов. На эти цели из краевого бюджета выделили больше 25 миллионов рублей.

Получить деньги на капремонт могут только собственники жилого помещения. Причем оно должно быть единственным и пригодным для проживания. В соответствии с федеральным законом, состояние строения проверяет специальная межведомственная комиссия. Если она признает, что жилье нуждается в капитальном ремонте, то собственник получает средства.

Они выплачиваются в размере 7000 рублей на один квадратный метр, конечная сумма зависит от площади помещения. Деньги предоставляются в два этапа – половина после подачи заявления и рассмотрения документов, еще 50% - после завершения ремонта и проверки его комиссией.

Министр также сообщила, что жители, дома которых были полностью разрушены паводком или стали непригодны для проживания, могут обратиться за денежной выплатой на приобретение жилья. Подать заявление об этом нужно до 15 ноября 2023 года включительно в администрацию того муниципального образования, где находилась утраченная недвижимость. Заявление нужно принести в администрацию лично или направить его Почтой России.

«Подсчет количества граждан, которые утратили свое жилье, продолжается до сих пор. Главы Надеждинского района, Уссурийска и Октябрьского округа заявили о потребности приобретения жилья жителям в связи с его полной утратой», – отметила Светлана Красицкая.

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