Национальный парк «Бикин» в Приморье получил гараж с мастерской и туристический приют

Нацпарк «Бикин» перед Днем тигра получил новый гараж и мастерскую Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Национальный парк «Бикин» перед Днем тигра получил новый гараж и мастерскую в селе Красный Яр, и новый туристический приют на реке Бикин. Новые объекты появились здесь благодаря АНО «Центр «Амурский тигр» и организациям, поддерживающим его деятельность. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Новый гараж площадью 120 квадратных метров рассчитан на восемь машин. Мастерская из трех боксов оборудована ремонтной ямой и подъемником, в одном из помещений оборудована автомойка. В мастерской можно ремонтировать как легковой, так и грузовой транспорт.

«Техническая оснащенность национального парка, который находится на значительном расстоянии от крупных населенных пунктов, имеет огромное значение. Новый гараж и мастерская даст возможность хранить и ремонтировать автомобили и другую технику. А это в свою очередь повысит эффективность работы и улучшит условия труда сотрудников национального парка», – отметил на церемонии открытия комплекса министр юстиции России, председатель попечительского совета АНО «Амурский тигр» Константин Чуйченко.

На реке Бикин в глубине территории национального парка Центр «Амурский тигр» построил новый туристический приют «Метео». Он расположен на месте заброшенной метеостанции, поэтому и получил такое название.

Комплекс состоит из трех- и четырехместного гостевых домов, нескольких двухместных глэмпингов, кухни-столовой и бани. Электроснабжение приюта обеспечивают солнечные батареи, отапливаются строения с помощью котельной. На берегу реки построен пирс для причаливания лодок.

«Метео» стал вторым из четырех запланированных на территории национального парка мест отдыха туристов. Первым стал приют «Ульма», открытый в 2022 году. После создания всей сети приютов в «Бикине» откроется туристический маршрут длиной больше 200 километров. Помимо туристов, комплексы смогут использовать сотрудники национального парка во время рейдов по охране территории и научных экспедиций.

В селе Красный Яр – центре национального парка, ведутся работы по возведению двух гостиничных модулей и кафе. Их сдадут уже в 2023 году, а в следующем построят еще два модуля.

В ближайший месяц завершатся и работы по реконструкции спортзала местной школы в национальном селе.

Центр «Амурский тигр» строит социальную и туристическую инфраструктуру на территории национального парка по программам поддержки коренных малочисленных народов, проживающих в местах обитания амурского тигра, и особо охраняемых природных территорий в ареале амурского тигра.

Благодаря Центру, в Красном Яре возвели новую больницу и открыли стоматологический кабинет, построили пекарню и почту, дом быта и детский сад, библиотеку и шахматный клуб, новое здание администрации села и опорный пункт полиции, многоквартирный дом для сотрудников национального парка. В село провели широкополосный интернет и запустили сетевое электроснабжение. Не забыли и про историю – здесь открыли памятник Дерсу Узала и, в его лице, всем проводникам и исследователям Уссурийского края, а также мемориал участникам Великой Отечественной войны.

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