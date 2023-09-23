В Приморье развернется декада среднего профессионального образования

Декада СПО стартует 2 октября, в день всероссийского профессионального праздника. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В Приморье с размахом развернется декада среднего профессионального образования. В течение двух недель жители смогут поучаствовать в разных мероприятиях, направленных на популяризацию СПО. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство края.

Декада СПО стартует 2 октября, в день всероссийского профессионального праздника. В правительстве наградят активных сотрудников и студентов системы среднего профобразования региона.

Дни СПО пройдут и в других городах Приморья. В Арсеньеве праздник пройдет 3 октября в Доме культуры «Прогресс». Участников ждет церемония награждения и деловая программа «Интеграция наставничества в современную систему профессионального образования».

В Находке День СПО пройдет 4 октября в двух локациях: в Находкинском государственном гуманитарно-политехническом колледже и в Доме культуры.

Программа «Лидеры изменений СПО» будет ждать участников в Находке и Большом Камне с 4 по 6 октября: очный модуль программы и стажировка состоятся в Находкинском государственном гуманитарно-политехническом колледже и в судостроительном комплексе «Звезда».

А 9 октября в гостинице «Экватор» Владивостока пройдет стратегическая сессия Приморского центра занятости населения и директоров колледжей о трудоустройстве выпускников и студентов учреждений края.

11 октября в Центре опережающей профессиональной подготовки ожидается открытие регионального проекта «Аттестат + профессия».

В Уссурийске День СПО будут отмечать 12 октября в Дальневосточном техническом колледже.

13 октября вновь на базе ЦОПП Приморья состоится дискуссия о развитии федерального технопарка «Взаимодействие СПО и бизнеса как осознанная необходимость.

День СПО в Спасске-Дальнем пройдет 14 октября в Спасском педагогическом колледже.

«В приморских колледжах обучается около 50 тысяч студентов, работает 1700 преподавателей и мастеров производственного обучения. Профессиональная подготовка ведется почти по 100 профессиям и специальностям», – рассказал министр профобразования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий.

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