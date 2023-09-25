Часть ремонтных работ в городе продлится до наступления холодов. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке продолжается модернизация дорог и общественных территорий. Многие работы уже завершены, еще часть – предстоит доделать до холодов. В итоговой проверке качества выполненного ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приняли общественные наблюдатели. «Народные контролеры» посетили Толстого, Шуйскую и Волжскую.

На Толстого оборудовали остановочные павильоны и карманы. Фото: vlc.ru

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», общественники совместно с сотрудниками мэрии Владивостока контролируют все этапы проводимых работ – от подготовки до нанесения разметки, установки знаков и благоустройства прилегающей территории. Такой подход позволяет выявить даже самые малейшие нарекания и устранить их в короткие сроки. Именно с учетом мнений горожан подрядчик исправил оставшиеся мелкие недочеты перед очередной проверкой. В итоге наблюдатели высоко оценили качество выполненного ремонта по национальному проекту.

Специалисты управления дорог администрации Владивостока отметили, что на отремонтированных участках привели в порядок тротуары и асфальт, в соответствии с разработанными для них проектами организации дорожного движения. Все строго по нормативам. На Шуйской и Волжской сделали тротуары, которых раньше не было и расширили проезжую часть. Для удобства автомобилистов и пешеходов дорожники возвели леерное ограждение, сделали освещение, модернизировали сети инженерных коммуникаций. Ранее дорожники отремонтировали аварийный мост через Вторую речку. Завершающим этапом стала новая разметка и дорожные знаки. Теперь проезд доступен для любого вида транспорта.

«В общей сложности новое качественное покрытие сделано на 9700 квадратных метров дороги и 1900 квадратных метров тротуаров», – поделились представители администрации дальневосточной столицы.

Проехать с комфортом по Волжской теперь могут все желающие. Фото: vlc.ru

Стоит отметить и качественные ремонтные работы на улице Толстого. Специалисты не только отремонтировали дорогу и тротуары, но и привели в порядок инженерные сети, обустроили водоотведение, создали клумбы и остановочные карманы. Стоит отметить, что дорогой ежедневно пользуются многие жители города, особенно учитывая, что здесь располагается сразу несколько школ и детских садов.

Улица преобразилась по нацпроекту. Фото: vlc.ru

Важно напомнить, что на весь ремонт по нацпроекту распространяется гарантия, до пяти лет, в зависимости от вида работ. В случае поломок или выявленных со временем недочетов подрядчик должен будет все исправить.

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