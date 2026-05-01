27-летний водитель автомобиля «Мазда Демио» ехал со стороны улицы Шахтерской

В Надеждинском районе Приморского края вечером 30 апреля произошло серьезное ДТП, в котором пострадали пять человек. Авария случилась в поселке Тавричанка. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным данным полиции, 27-летний водитель автомобиля «Мазда Демио» ехал со стороны улицы Шахтерской в сторону Парковой и решил обогнать попутную машину. Для этого он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником «Тойота Ленд Крузер».

На место сразу выехали полицейские и скорая помощь. В результате удара пострадали все, кто находился в «Мазде»: сам водитель и четверо его пассажиров. Всех с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. Выяснилось, что у 27-летнего водителя вообще не было прав на управление автомобилем. Его уже привлекли к административной ответственности за нарушение правил, которое привело к травмам людей.

«Составлены административные материалы за выезд на встречную полосу движения, отсутствие права управления и страховки, неиспользование ремней безопасности», - сообщили в Госавтоинспекции.

Водителя также отправили на медицинское освидетельствование, чтобы проверить, не был ли он пьян. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по итогам которой примут окончательное решение.

