ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Еще
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 мая 2026 4:05

От мощного удара вылетела дверь: пятеро человек оказались в больнице из-за водителя без прав, на скорости влетевшего в джип в поселке Приморьявидео

Алина БОНДАРЕНКО
27-летний водитель автомобиля «Мазда Демио» ехал со стороны улицы Шахтерской Фото: ГАИ Приморья/@prim_police

В Надеждинском районе Приморского края вечером 30 апреля произошло серьезное ДТП, в котором пострадали пять человек. Авария случилась в поселке Тавричанка. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным данным полиции, 27-летний водитель автомобиля «Мазда Демио» ехал со стороны улицы Шахтерской в сторону Парковой и решил обогнать попутную машину. Для этого он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником «Тойота Ленд Крузер».

На место сразу выехали полицейские и скорая помощь. В результате удара пострадали все, кто находился в «Мазде»: сам водитель и четверо его пассажиров. Всех с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. Выяснилось, что у 27-летнего водителя вообще не было прав на управление автомобилем. Его уже привлекли к административной ответственности за нарушение правил, которое привело к травмам людей.

Видео: ГАИ Приморья/@prim_police

«Составлены административные материалы за выезд на встречную полосу движения, отсутствие права управления и страховки, неиспользование ремней безопасности», - сообщили в Госавтоинспекции.

Водителя также отправили на медицинское освидетельствование, чтобы проверить, не был ли он пьян. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по итогам которой примут окончательное решение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.